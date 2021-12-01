Ноябрьские распродажи вернули интерес россиян к покупкам

Спрос на распродажах во всемирный день шоппинга 11 ноября существенно превысил интерес россиян к распродажам в Черную пятницу, отмечается в исследовании сервиса Platforma. Еще одним событием стало восстановление спроса после спада в 2020 году, когда россияне заметно экономили деньги на фоне пандемии.

Всемирный день шоппинга и "Черная пятница" увеличили аудиторию крупнейших в России маркетплейсов на 40 и 4,4% соответственно. К такому выводу пришли аналитики рекламного сервиса Platforma, совместного предприятия ВТБ и Ростелекома, проанализировав обезличенные данные более 9 млн абонентов по всей стране и изучив обращения пользователей к различным доменам крупнейших маркетплейсов через домашний интернет.

Аналитики отмечают, что накануне распродажи активность снижается - пользователи ждут начала скидок. Вместе с тем, на следующий после начала распродажи день, то есть 12 и 27 ноября, аудитория маркетплейсов вновь уменьшалась - на 18% и 1,4% соответственно. И если в первом случае это закономерно - так как 11.11 это однодневная распродажа, то в случае с "Черной пятницей" видимо сказалось определенное разочарование уровнем предлагаемых скидок. Несмотря на это аудитория все равно оставалась выше, чем накануне распродажи - на 15% и 3%.

Различную динамику спроса отмечают и аналитики сервиса Ozon. По их данным распродажи показали близкие совокупные результаты, но в "Черную пятницу" продажи между днями распределились более равномерно. Во Всемирный день распродаж был один явный пик 11 ноября, когда оборот составил 6,1 млрд рублей, а вот в "Черную Пятницу" - более растянутую по времени, был также очень значимый всплеск продаж в финальный день, 28 ноября.

При этом общая аудитория ведущих маркетплейсов во Всемирный день шоппинга оказалась на 10,4% выше, чем в "Черную пятницу". Год назад была похожая картина - разница составила 9% также в пользу 11.11. При этом, по данным исследования Tinkoff CoronaIndex, в целом в 2021 году россияне в период предновогодних распродаж оказались более щедрыми, чем годом ранее, - рост объема покупок составил 23% по сравнению с ноябрем 2020 года.

"Наиболее яркую динамику демонстрирует Всемирный день шоппинга, так как он является первой акцией в череде глобальных распродаж, его активнее и даже агрессивнее продвигают организаторы и, следовательно, потребители могут лучше к нему подготовиться - почти 60% копят деньги специально к глобальным распродажам. После 11.11 колебания спроса становятся менее выраженными, так как онлайн-площадки нередко растягивают их во времени, запуская скидки еще до привычного дня распродажи и заканчивая через несколько дней после", - пояснила результаты исследования коммерческий директор Platforma Елена Фесенко.