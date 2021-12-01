О чем договорились метеорологи Беларуси и России

Для Беларуси и России сотрудничество в сфере климата имеет принципиально важное значение. Это подтвердили в Бресте участники 72-го заседания совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды.

Белгидромет и Росгидромет успешно ведут совместную работу не один десяток лет.

В этом году исполняется 25 лет со времени образования Комитета, в связи с этой знаменательной датой 17 специалистов получили Благодарности Госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

В заседании принял участие и заместитель Госсекретаря Виктор Сиренко. Он поздравил участников заседания и отметил высокий уровень взаимодействия, который был достигнут Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь за 25 лет совместной работы. "Сегодня с уверенностью можно отметить, что Комитетом обеспечено успешное осуществление единой политики Беларуси и России в области гидрометеорологии, сформирована эффективная система разноформатного и разноуровневого сотрудничества, в том числе в рамках реализации совместных программ и проектов, - подчеркнул Виктор Сиренко. - Важно сохранить и в дальнейшем динамику реализации совместных проектов Союзного государства".

Наработки союзных метеорологов послужат разным секторам экономики

Первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Болеслав Пирштук констатировал, что отлаженные за десятилетия контакты позволяют выстраивать единую гидрометеорологическую политику, в первую очередь на территории Европейского континента:

- Приятно, что российские коллеги абсолютно бескорыстно и откровенно делятся своими разработками и материалами. Это обогащает нашу систему.

Руководитель Росгидромета, председатель совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды Игорь Шумаков считает, что наработки специалистов в этой сфере служат разным отраслям экономики наших стран:

- Климат не имеет границ. Чтобы адаптироваться к его изменениям, надо действовать сообща. Хорошим примером служит сотрудничество России и Беларуси, которое становится все продуктивнее. Белгидромет и Росгидромет успешно ведут совместную работу. Таких тесных контактов нет больше ни с одной гидрометеослужбой на постсоветском пространстве.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов взаимодействия государственных гидрометеорологических служб Беларуси и России, подвели итоги совместной работы. Участники дискуссии высказались по проекту концепции программ Союзного государства в гидрометеорологии и смежных с ней областях на 2022-2026 годы.

После окончания официальной части участники заседания отправились на обзорную экскурсию по мемориальному комплексу "Брестская крепость-герой" и возложили венки к монументу "Мужество".