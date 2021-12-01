Обещанная президентом Зеленским смена власти на Украине так и не началась

Широко разрекламированный президентом Украины Владимиром Зеленским государственный переворот в назначенный им же час не начался. Причем глава незалежной даже не вспомнил о нем в ходе своего послания к парламенту. Но это не значит, что волнения не начнутся в обозримой перспективе - Зеленский всеми силами создает для них предпосылки.

Еще засветло в среду все центральные улицы Киева были перекрыты спецтехникой, а плотность правоохранителей на погонный метр можно было назвать небывалой. Еще бы - президент Зеленский должен был выступить в Раде с судьбоносным посланием, и внутренние враги, если ему верить, не дремали. Впрочем, людей к зданию парламента все же пропускали, и один митинг возле него все-таки состоялся. Все проходило мирно и уже традиционно. Бастовали так называемые ФОПы (мелкие предприниматели, "физические лица"), которые уже не первый год требуют от властей сохранения возможности платить единый налог и не переходить на кассовые аппараты.

Провокации - блокирование трибуны, неприличные жесты в адрес президента и прочее - ожидались и в зале заседаний. Поэтому известных смутьянов утром вызвали на допросы, или заняли другим подобным образом. А против скандирования "ганьба" и "брехня" применили хитрый трюк из телевизионной практики: каждая фраза президента сопровождалась аплодисментами фракции "Слуга народа", хотя десятки представителей большинства отказались участвовать в этом флешмобе. Но оставшихся хватило, чтобы послание получилось громким по форме. По содержанию же оно было запредельно пафосным, состоящим из выпячивания мнимых успехов вперемешку с завиральными обещаниями. Например, Зеленский гарантировал постройку 810 мостов за два года и энергетическую независимость за счет энергетической модернизации. Об источнике средств на воплощение своих инициатив глава государства благоразумно умолчал. Финалом стало награждение украинских военных президентом, и первым в списке был боевик "Правого сектора" (запрещен в РФ), хвалившийся тем, что кормит своего ручного волка "костями русскоязычных детей". Его Зеленский наградил золотой звездой "Герой Украины".

Блокирование трибуны, неприличные жесты в адрес Зеленского и прочее ожидались и в зале заседаний Рады

При этом нельзя сказать, что страхи Зеленского перед новым "майданом" были необоснованными. В момент выступления президента Украины в Раде была обнародована новая, печальная для него социология: 60 процентов украинцев против его похода на второй срок, больше 70 скептически относятся к "антиолигархической" кампании, и столько же не воспринимают Зеленского как верховного главнокомандующего. Принятый же накануне скандальный пакет поправок к налоговому законодательству, обременяющий буквально всех - ФОПов, фермеров, риелторов, мобильных операторов, в принципе любых бизнесменов, кроме олигархов, - а также обязательство перед МВФ отказаться от регулирования цен на газ и электричество, может вскоре создать ситуацию, когда "низы больше не могут". Другое дело, что в окружении Зеленского ждут буквального повторения истории, когда "майдан начинается и заканчивается в Киеве кучкой активистов. Тогда как сегодня вероятнее оформление фронды в регионах, и бунт местных элит, который затем вместе с колоннами протестующих перекинется в центр. Тревожные звонки уже поступают из Закарпатья, Одессы, Чернигова и других городов и регионов, где социально-экономическая ситуация намного хуже, чем в относительно сытом Киеве.

Между тем

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова констатировала стягивание украинских войск к линии соприкосновения в Донбассе. "Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность украинской группировки войск в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава украинской армии", - сказала она на брифинге. Также Мария Захарова выразила озабоченность тем, что украинские военные все чаще применяют оружие, запрещенное Минскими соглашениями, от чего страдают в первую очередь мирные жители. При этом, по ее словам, западные правозащитники упрямо не замечают инициируемую и подготавливаемую Киевом гуманитарную катастрофу в Донбассе. Также представитель МИД констатировала, что внесенный Владимиром Зеленским в Раду законопроект о допуске иностранных военных на территорию Украины в 2022 году противоречит Минским соглашениям.