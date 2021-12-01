Объявлен состав жюри конкурса News Photo Awards. A Changing World

Организаторы второго международного конкурса для профессиональных фоторепортеров News Photo Awards. A Changing World объявили состав жюри. Его возглавит руководитель редакции фотоинформации агентства ТАСС Григорий Дукор.

По словам Григория Дукора, в состав жюри вошли люди, "которые не только прекрасно ориентируются в трендах современной фотожурналистики, но и сами эти тренды задают".

Голосование жюри будет проходить на платформе сайта конкурса в онлайн-формате.

В этом году предусмотрены четыре номинации: News ("Новости"), People & Lifestyle ("Люди и образ жизни"), Нealthcare ("Здравоохранение"), Environment ("Окружающая среда"). В каждой из них выберут по два победителя - в категориях за "Лучшую одиночную фотографию" и "Лучшую серию фотографий".

Участником конкурса может стать любой фотограф, работающий или сотрудничающий со СМИ, на безвозмездной основе. Сбор заявок продлится до 24 декабря 2021 года. Победителей объявят в марте 2022 года.

News Photo Awards. A Changing World - второй фотоконкурс, который организует информационное агентство России ТАСС. Темой первого стало преодоление пандемии коронавируса - Overcoming COVID.