Омбудсмен РФ предложила наложить запрет на выселение семей с детьми из жилья

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает внести в закон запрет на выселение из единственного жилья семей с детьми.

Заявление прозвучало в ходе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященного защите жилищных прав людей.

"Важной проблемой остается выселение из единственного жилья семей с детьми. Нельзя выселять семьи с детьми на улицу. Мы предлагаем внести в закон запрет на выселение из единственного жилья семей с детьми. Пусть банки думают, кому они дают деньги, что они рискуют", - сказала Татьяна Москалькова.

Как уточняют в аппарате уполномоченного, речь идет о двух ситуациях: выселение из жилья за долги и выселение из служебного жилья. По данным вопросам количество жалоб увеличилось почти в два раза. В частности, за долги семьи могут оказаться без крыши над головой, если брали квартиру в ипотеку. Однако к беде могут привести и другие долги. В качестве примера на совещании была приведена печальная история многодетной семьи Петровых. Уполномоченный занималась защитой их прав в течение нескольких лет. Как сообщается, глава семейства являлся основным акционером и директором хлебозавода, градообразующего предприятия города Углича. Предприятие обанкротилось, а квартира, в которой проживала семья, была передана в службу судебных приставов, а затем продана для взыскания долга по кредиту. Дело дошло до Верховного суда, однако в силу несовершенства закона они лишились единственного жилья и сегодня живут при монастыре.

"Представляется необходимым рассмотреть вопрос о законодательном ограничении обращений о взыскании на единственное жилье у должника, имеющего несовершеннолетних детей, - так бы мы это сформулировали", - заявила Татьяна Москалькова. Она добавила, что назрела потребность реформирования жилищного законодательства в этой части, Верховный суд России и Конституционный суд РФ неоднократно поднимали эти вопросы.

Между тем

Еще одна проблема: за последние восемь лет увеличилась на 91 тысячу численность детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. Сегодня, как сообщили в ходе совещания, квартиры ждут свыше 290 тысяч сирот. В итоговом решении совета содержится предложение правительству РФ об установлении дополнительных механизмов обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.

Официально

Уполномоченный просит взять на контроль расселение аварийных домов

Сотни обращений поступают к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой по вопросам переселения из аварийного жилья и неудовлетворительного содержания жилых домов. В этом году такие обращения демонстрируют тенденцию к резкому росту.

5 тысяч с лишним жалоб в защиту жилищных прав поступило к Уполномоченному по правам человека за 10 месяцев этого года. Обращений в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года

По словам Татьяны Москальковой, болезненной темой остается расселение домов блокированной застройки. По этому вопросу институт уполномоченного находится в диалоге с Минстроем России, и намечены пути законодательного решения данной проблемы, в том числе в части уточнения видов домов и порядка учета видов их разрешенного использования.

На Координационном совете уполномоченных по правам человека федеральный омбудсмен обратилась к заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никите Стасишину и заместителю председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлане Разворотневой взять под контроль сложившуюся ситуацию.

Также уполномоченные в ходе Координационного совета предложили предоставить право выбора при переселении или изъятии жилья. Предполагается, что человек может выбрать между денежной компенсацией (выкупной стоимости) и иным жилым помещением.

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека