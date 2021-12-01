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01.12.2021 21:04
Рубрика: Общество

Опрос показал, что подростки стали меньше читать

Текст: Наталья Соколова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На ежегодном совещании директоров библиотек РФ, обслуживающих детей, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров рассказал о результатах опроса "Отношение российских детей и подростков к чтению", который ВЦИОМ провел по заказу Российской государственной детской библиотеки с 29 сентября по 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба РГДБ.

Фото: Артем Геодакян/TACC
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В опросе участвовали 806 детей и подростков (402 - семи-десяти лет, 404 - 11-15 лет), учеников обычных школ, лицеев и гимназий от Чувашской республики до Ставропольского края, от Мурманской области до Московской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

По сравнению с аналогичным исследованием 2006 года, оказалось, что подростки стали читать меньше. За летние каникулы дети семи-десяти лет прочитывают три-четыре книги, а подростки - всего одну-две. 20% опрошенных вовсе сообщили, что читать не любят и дома нет домашней библиотеки.

"Весьма вероятен риск уже в ближайшем будущем получить нечитающее поколение", - говорит директор РГДБ Мария Веденяпина. По ее мнению, переломить сложившуюся ситуацию может скорейшее начало реализации государственной программы поддержки детского и юношеского чтения, концепция которой утверждена правительством РФ еще в 2017 году.

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