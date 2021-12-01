Пейзаж Саврасова ушел за 1,3 млн долларов на аукционе

В аукционном доме Christie's продолжается Русская неделя торгов. Пейзаж "Волга в окрестностях Юрьевца" ушел за $1,3 млн. Стартовая цена полотна была $1,1-1,6 млн. Картина, написанная в 1870 году, долгое время находилась во французской частной коллекции.

Полотно "Волга в окрестностях Юрьевца" - одно из самых главных в творчестве Саврасова. "Картина эта довольно обширных размеров (более сажени в ширину), - писали современники Саврасова после того, как картину представили на ежегодном конкурсе Московского общества ценителей искусства. - Колорит, если так можно выразиться, дождливый. Бесконечная зыбь матушки-кормилицы Волги; облачное небо; Юрьевец на взгорье; куча бурлаков, тянущих на бечеве баржу; невеселая, но характерная картина..."

Долгое время работу считали утерянной, она была известна только по черно-белым фотографиям, "всплыла" она только в 2014-м году на аукционе. Как картина попала за границу, до сих пор не выяснено.

Русские недели также сейчас идут в аукционных домах MacDougall's и Bonhams. Это традиционные торги, которые бывают весной и осенью. Ожидается, что общая выручка от продаж может составить десятки миллионов долларов.