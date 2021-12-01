Перечислены пять настроек смартфона, которые лучше не менять

Раздел настроек в iPhone обладает достаточно широкими возможностями, позволяя настроить смартфон под нужды владельца. Однако есть некоторые из них, которые лучше оставить в покое, пишет эксперт Адриан Кингсли-Хьюз на сайте ZDNet.

По его словам, вмешательство в эти настройки, конечно, не выведет аппарат из строя, но может вызвать ошибки, "ловить" которые придется долго.

Итак, что же это за настройки iPhone, в которых лучше оставить все как есть?

1. Дата и время. Имеет смысл оставить ползунок в положении "Автоматически" - в противном случае можно заполучить проблемы с подключением к веб-сайтам. При этом система не скажет, что причина в неправильно установленных дате и времени - искать выход придется самостоятельно, методом "научного тыка".

2. Автояркость. Лучше разрешить смартфону самостоятельно регулировать уровень яркости экрана. В противном случае можно просто не увидеть картинку на дисплее, если яркость минимальна, а на улице светит яркое солнце. Тем же, кто любит самостоятельно делать поярче, стоит помнить, что долгое использование такого режима вредно для дисплея и быстрее "съедает" заряд батареи.

3. "Отправить как SMS". Если отключить этот пункт, кто iPhone не будет отправлять обычные SMS-сообщения пользователям iMessage, если сервис по каким-то причинам недоступен. Лучше оставить его включенным.

4. Менять номер телефона в меню "Мой номер" лучше лишь в том случае, если он по какой-то причине указан там неверно. "По моему опыту, вмешательство может вызвать проблемы с активацией iMessage", - пишет Адриан Кингсли-Хьюз.

5. Настройки сотовой сети передачи данных трогать не рекомендуется, только если это не советуют делать сотрудники техподдержки оператора - иначе можно остаться без мобильного доступа в Сеть. К счастью, в этом разделе есть кнопка сброса настроек, которая вернет все в обычное состояние.