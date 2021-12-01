Первая леди КНР Пэн Лиюань направила послание учащимся школы Красной ленты

Посол доброй воли и супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань обратилась к учителям и учащимся школы с видеообращением, в котором призвала ребят брать пример с преподавателей.

За последнее десятилетие, с момента основания учебного заведения, совместными усилиями правительства, социальных учреждений и неравнодушных людей почти 60 учеников выросли и осуществили свои мечты в школе Красной ленты Линьфэнь. Более десяти человек поступили в университеты, а некоторые продолжили образование в магистратуре.

Пэн Лиюань также напомнила, что школа Красной ленты Линьфэнь была основана 30 ноября. "Пришкольная территория очень красива, учебное заведение оснащено многофункциональными классами и современной спортивной площадкой. Я надеюсь, что дети смогут здесь и впредь благополучно учиться, а также расти, будучи окруженными любовью и счастьем", - сказала Пэн Лиюань.