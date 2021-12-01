Первый Ил-76 с эвакуированными из Кабула приземлился в Подмосковье

Минобороны РФ сообщило, что первый из трех военно-транспортных самолетов, летавших в среду в Кабул, приземлился на подмосковной авиабазе Чкаловская.

По данным ведомства, он привез на борту эвакуированных из Афганистана граждан. На аэродроме для них организовали таможенный и противоковидный контроль.

Ранее военные проинформировали, что по поручению президента России и распоряжению министра обороны, экипажи трех военно-транспортных самолетов Ил-76 выполнили рейс в аэропорт Кабула. Там выгрузили 36 тонн гуманитарного груза для афганцев, приняли на борт 214 человек и отправились в обратный путь. Было сказано, что среди вывезенных из Афганистана - граждане России, Киргизии и афганские студенты, возвращающиеся на учебу в наши вузы.

Известно также, что по пути на авиабазу Чкаловская Ил-76 приземлятся для дозаправки на аэродроме Гиссар в Таджикистане и на российской авиабазе Кант в Киргизии.