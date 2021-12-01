Песков назвал опасным авантюризмом планы силового решения проблемы Донбасса

В Москве выражают обеспокоенность стягиванием украинских военных к зоне конфликта на Донбассе и внеплановыми учениями НАТО у российских границ. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, может ли Россия принять меры по деэскалации ситуации со стягиванием украинских вооруженных сил к Донбассу, Песков ответил: "Нет". "Мы видели сообщения, что там свыше 120 тысяч военных уже стянуто к зоне конфликта, и именно это вызывает наши опасения - что могут возобладать настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса", - сказал он, назвав это "очень опасным авантюризмом".

"Это все сопровождается поощрительными внеплановыми учениями НАТО", - заметил Песков. "Это все вызывает у нас глубокую озабоченность, потому что происходит в непосредственной близости к нашим границам", - заключил он.