Песков назвал заявления Лукашенко по газу позицией президента суверенного государства

Президент России понимает жесткие ответы белорусского коллеги, в частности, о возможных ограничениях транзита газа через Беларусь, но рассчитывает, что это не приведет к срыву обязательств "Газпрома" перед западными потребителями. Об этой позиции Москвы напомнил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты спросили, можно ли считать свежие заявления Александра Лукашенко по транзиту газа через республику согласованными с Москвой, и Песков ответил: "Нет, это позиция по-прежнему президента Беларуси, суверенного независимого государства". Пресс-секретарь российского лидера напомнил слова Владимира Путина о том, что на Беларусь и Лукашенко ряд стран оказывают беспрецедентное, неоправданное, агрессивное давление, что не может не приводить к очень жесткой контрреакции со стороны Беларуси.

Путин выразил понимание жестких ответов, но рассчитывает, что "это никоим образом не приведет к срыву выполнения обязательств России перед европейскими получателями газа, тем более в это непростое для европейцев время", продолжил пресс-секретарь президента РФ. На вопрос о том, осложнятся ли отношения Москвы и Минска, если Лукашенко решит-таки ограничить транзит, он заявил: "Мы не хотели бы даже рассуждать о подобных ситуациях".