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01.12.2021 14:10
Рубрика: Власть

Песков: Война в Донбассе - гражданская, Россия не является ее стороной

Текст: Галина Мисливская

В Кремле знают о попытках представить Россию стороной конфликта на юго-востоке Украины, но это не так, и остановить противостояние могут только переговоры украинцев с украинцами, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Представитель Кремля подчеркнул, что на юго-востоке Украины идет "гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014 года, и Россия не является ее стороной".

Песков также подтвердил приверженность России нормандскому формату и Минским договоренностям. Москва, добавил он, "ожидает прежде всего для урегулирования выполнения Киевом всех взятых на себя обязательств".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Обстановка на востоке Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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