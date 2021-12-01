Песков: Война в Донбассе - гражданская, Россия не является ее стороной

В Кремле знают о попытках представить Россию стороной конфликта на юго-востоке Украины, но это не так, и остановить противостояние могут только переговоры украинцев с украинцами, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что на юго-востоке Украины идет "гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014 года, и Россия не является ее стороной".

Песков также подтвердил приверженность России нормандскому формату и Минским договоренностям. Москва, добавил он, "ожидает прежде всего для урегулирования выполнения Киевом всех взятых на себя обязательств".