Пять очевидных способов сэкономить перед Новым годом

Декабрь - месяц затратный. Впереди длинные новогодние праздники, хочется и на стол что-то вкусненькое поставить, и подарки родным-друзьям-коллегам купить, и выбраться куда-нибудь погулять в каникулы. Словом, наступает время, когда каждый рубль на счету. "РГ" подскажет, как можно сэкономить на подготовке к Новому году.

1. Едем с "Миром"

Если зарплаты и пособия вам приходят на карту с платежной системой "Мир", а в общественном транспорте вы по привычке рассчитываетесь "Тройкой", знайте: экономия прямо сейчас проходит мимо вас. Начиная с сентября в столичном регионе действует акция "Выгодный проезд с бесконтактной картой "Мир", участники которой, по словам директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Марии Точиловой, уже сэкономили в общей сложности более 270 миллионов рублей. Ведь при оплате проезда на метро, МЦК и действующих Центральных диаметрах картой "Мир" на нее с каждой поездки воз вращается 10 рублей. А если привязать карту к телефону с функцией NFC, которая позволяет не прикладывать трубку к валидатору, а просто подносить ее на расстояние 10 сантиметров, кешбэк будет и того больше - 20 рублей с поездки.

Выйдя из метро и сев в подмосковный автобус, можно продолжать экономить - в общественном транспорте области действует та же акция, возвращающая по 10 рублей со стоимости билета. "С сентября число оплат банковскими картами "Мир" в столичном регионе выросло в 3,5 раза", - утверждает Точилова. И акция продолжится вплоть до 31 декабря, так что к ней еще можно успеть присоединиться. При двух поездках на общественном транспорте в день без учета выходных получится сэкономить 460 рублей. Если же вы пользуетесь двумя видами общественного транспорта и активно проводите выходные, передвигаясь на метро, МЦК, МЦД, а также на областных автобусах, экономия может составить до 1,5 тысячи. А если в семье активных пользователей общественного транспорта двое и больше, в конце месяца можно высвободить сумму, которой хватит на неплохой новогодний подарок.

2. Покупаем вовремя

Ошибается тот, кто думает, что у покупки новогодних подарков нет никакой системы. "Она есть. И несложная: чем ближе праздник, тем выше цены, - утверждает финансовый аналитик Андрей Ясунович. - Уже к концу первой декады декабря у самых ходовых подарков появляется новогодняя наценка, а к середине третьей декады наступает ценовой пик". По словам Ясуновича, разница между обычной и пиковой ценами может составить 20%. А среди самых ходовых новогодних презентов он называет мелкую бытовую технику, парфюмерию и косметику, игрушки и сладкие подарочные наборы. Все это, если есть такая возможность, хорошо бы купить в первую неделю декабря. "В среднем москвичи тратят на новогодние подарки от 12 до 14 тысяч рублей. Как раз в две тысячи рублей и выльется разница, если один и тот же набор подарков покупать в начале и в конце декабря", - уверен финансовый аналитик.

В конце декабря подорожают покупки и в интернет-магазинах, где к новогодней наценке добавится повышенный спрос на услуги курьеров. А значит, доставка будет стоить дороже и, кстати, может задерживаться из-за того, что курьеры не успевают развозить все поступившие предпраздничные заказы. Поэтому в последних числах декабря заказывать службам доставки подарки под елочку - большой риск. Не исключено, что их принесут уже в новом году.

3. Ищем купоны

Предновогодний месяц - самое время прогуляться по сайтам агрегаторов купонов. Таких, например, как Биглион, КупиКупон, Купонатор или Выгода.ру. Они предлагают скидки на товары и услуги, причем размер этих скидок порой может доходить до 100%. Работает это так: сайт-агрегатор договаривается с продавцами о том, что будет продавать скидочные купоны на их услуги, тем самым обеспечивая им постоянный поток клиентуры. Взамен продавец получает возможность тиражировать свою рекламу на всех многочисленных ресурсах агрегатора.

Купонов всегда ограниченное количество, поэтому в данном случае наглядно действует принцип: кто успел, того и скидки. Сейчас, например, по купону можно заказать для ребенка именное видеопоздравление от Деда Мороза всего за 149 рублей (скидка 77%), прогулку по интерактивным павильонам на ВДНХ за 350 рублей (скидка 50%) или новогоднее СПА-свидание за 3,5 тысячи рублей (скидка 72%).

На покупке одних и тех же подарков в начале и в конце декабря можно сэкономить пару тысяч рублей

У нас в отличие от Европы дарить скидочные купоны на праздники считается дурным тоном - все-таки часть услуги нужно оплатить при ее получении, а какой же это подарок, если требует денег... Но заменить купонами часть расходов на праздник можно вполне. "Который год использую купоны на предновогодний марафет - маникюр, педикюр, уходовые процедуры для лица и волос, а на сэкономленные деньги покупаю вкусняшки или подарки родным", - рассказывает в соцсетях москвичка Мария Толоконникова.

Москвичка утверждает, что экономит таким образом до 5 тысяч рублей, причем, если постараться, можно найти купон на скидку в тот же салон и к тому же мастеру, куда ходишь обычно. И лучше, советует Мария, завести для купонов отдельный почтовый ящик - на всех скидочных сайтах нужно указывать электронную почту, на которую потом начинает валиться куча рекламы.

4. Не берем лишнего

Психолог-психотерапевт Татьяна Хромова утверждает: до трети расходов на новогодние презенты можно сократить, если не делать спонтанных покупок. К примеру, москвичи тратят в среднем 500 рублей на упаковочную бумагу для подарков. Либо покупая ее сами, либо соглашаясь на платную услугу праздничной упаковки в магазине. А служит по назначению упаковка всего несколько часов, пока подарок лежит под елкой, при этом фольгированная бумага даже не перерабатывается, то есть сразу после того, как подарок открыли, она отправляется гнить на свалку или дымить в мусоросжигательной печи. "А можно не покупать упаковку, а соорудить ее из подручных материалов - мы с детьми, например, с удовольствием раскрашиваем новогодними символами старые газеты, а то и просто родную фабричную упаковку подарка", - говорит Хромова.

Еще эксперт считает, что разница между подарочной корзиной, собранной в маркетплейсе и в обычном магазине, может отличаться на тысячу рублей в пользу первого. "Если вы ходите по рядам супермаркета, в корзину попадет и то, что вы планировали купить изначально, и пять шампуней по акции в качестве презента для коллег. А собирая ту же корзину в интернет-магазине, вы наверняка вспомните, что еще не успели раздарить акционные шампуни, купленные в последнем отпуске в Крыму, или что в прошлом году договорились с коллегами больше не спамить друг друга мыльно-рыльными принадлежностями.

5. Участвуем в акции

Этот способ годится только для жителей Подмосковья, где буквально на днях объявили акцию "Включайся в онлайн вместе с Умной платежкой". Всех, кто оплачивает коммунальные услуги в МосОблЕИРЦ, пригласили поучаствовать в розыгрыше 10 призов по 10 тысяч рублей. Чтобы попытать удачу, нужно до 30 декабря зарегистрироваться в личном кабинете "МосОблЕИРЦ Онлайн" и оплатить с его помощью декабрьский счет. Денежные призы будут разыграны с помощью интернет-генератора случайных чисел по номерам лицевых счетов среди жителей области, не имеющих долгов за ЖКХ. Правда, деньги счастливчики смогут получить уже в новом году, но это ведь и неплохо - редко кому после длинных новогодних каникул помешают призовые деньги.