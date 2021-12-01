Плата за вывоз ТБО должна быть унифицирована по всей России

По словам Татьяны Москальковой, в стране нет единообразного подхода к оплате услуг по вывозу мусора.

В одних регионах взыскивается с площади, в других - с количества проживающих людей. Люди также считают несправедливым, когда с них взимается плата за вывоз мусора в период, когда они там не проживают.

"Считаем возможным обратиться в правительство РФ с этим вопросом, чтобы обеспечить справедливые подходы к расчету платы за вывоз таких отходов", - заключила уполномоченный. Ее слова приводит пресс-служба.