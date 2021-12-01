Почему профессия курьера стала так популярна

Пандемия коронавируса вмиг сделала заурядную профессию курьера популярной. Она быстро догнала и перегнала по уровню зарплаты десятки других, требующих высшего или даже специального образования. "СОЮЗ" решил составить портрет среднестатистического курьера в России и Беларуси.

В Москве курьер может заработать до ста тысяч рублей в месяц. И даже велосипед ему дадут напрокат.

Как в России

В России, по прогнозам, востребованность курьерской профессии точно никуда не денется. Более того, она будет принимать самые разные формы, активно реагируя на запросы общества. Вот, например, какое объявление появилось на воронежских сайтах: граждане, обладающие QR-кодом, предлагают свои услуги по доставке из магазинов, для входа в которые требуется этот самый код.

Председателем Союза потребителей России Петром Шелищем озвучена идея оформления для курьеров специального вида ОСАГО, так как аварии с их участием давно просятся в отдельную категорию. Но именно курьеры-водители являются, что называется, элитной кастой в профессии. Некоторое время назад по Сети гуляли слухи о том, что зарплата курьера на личном автомобиле порой достигает 200 тысяч рублей в месяц!

Цифры настолько внушительные, что захотелось проверить, так ли это. Я позвонил по нескольким объявлениям.

Скажу сразу: 200 тысяч в месяц никто не предложил. Но одно из объявлений сулило от 120 до 170 тысяч рублей за доставку заказов из интернет-магазинов. График - от пяти рабочих дней и двух выходных до смен формата "два дня работаю, два дня дома". В качестве бонусов работодатель обещал компенсировать затраты на бензин (250 рублей за смену) и мобильную связь (со второго месяца в размере 800 рублей), была обещана и некая премия.

Звоню. Девушка отвечает, что в среднем приходит от 20 до 30 заказов в день, за доставку каждого заказа платят 180 рублей. При смене с 10.00 до 19.30 и графике 5/2 получается от 72 до 108 тысяч рублей. Можно ли заработать больше? Конечно, но для этого надо брать дополнительные смены в выходные дни и ездить на дальние расстояния, например в Подмосковье.

Пеший курьер оплачивается по-другому. Звонок в одну компанию показал, что платить мне готовы в районе 50 тысяч рублей, но это при условии согласия на 12-часовые смены и график формата 6/1. Зато велосипед предоставляет компания!

График, впрочем, можно выбрать любой, есть смены по 4, 6, 8 и даже 12 часов. Становится понятно, что озвученные максимальные зарплаты все-таки относятся к ситуации, когда курьер не вылезает из-за руля автомобиля или не слезает с велосипеда.

Поэтому реально говорить примерно о 85 тысячах рублей в месяц при полной загрузке. Такую цифру в среднем по стране озвучивает один из популярных сервисов доставки еды.

Возможно, именно поэтому в курьеры в основном идет молодежь, хотя в последнее время нишу активно осваивают люди среднего и предпенсионного возраста. Среднестатистический портрет курьера, согласно исследованию онлайн-ретейлера "Самокат" и маркетплейса для самозанятых Qugo, - это молодой мужчина в возрасте от 18 до 23 лет, который чаще всего учится (31%), является специалистом со средним специальным (19%) или средним (16%) образованием.

С курьером можно передать документы или подарок, привезти пользователю любой небольшой предмет, например забытые ключи

Для большинства курьеров их работа является единственным источником дохода, таких 73%. При этом только 23% считают, что эта работа лишь на время. При этом интересно, что 82% работают в этой сфере меньше года.

На улицах Москвы вот уже второй год, как появились роботы-курьеры. Подобные новации могут привести к тому, что профессия курьера перестанет быть "человеческой". Впрочем, считает писатель и футуролог Константин Фрумкин, пока налицо лишь конкуренция дорогостоящих роботов и дешевой рабочей силы. Чтобы роботы стали рентабельными, рабочая сила должна или подорожать, или исчезнуть. Пока же профессия курьера обрастает новыми услугами. К примеру, в Москве появились так называемые VIP-курьеры: облаченные в смокинги молодые люди, развозящие заказы магазинов брендовой одежды, дорогой бытовой техники и элитной парфюмерии.

Некоторые эксперты уверены, что профессия курьера исчезнет лет через десять - доставкой будут заниматься роботы. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Как в Беларуси

Белорусский рынок экспресс-доставки активно осваивают крупные международные игроки. Так, с лета в приложениях "Яндекс.Еда" и "Яндекс Go" в Минске можно заказать готовые блюда домой или в офис. А с октября о выходе на белорусский рынок сообщил сервис быстрой доставки Glovo. Одноименное приложение работает в столице, но в дальние части города товары пока не доставляют. Особенность сервиса - функция "Курьер", благодаря которой представители сервиса могут передать документы или подарок, привезти пользователю любой небольшой предмет, например забытые ключи.

"Яндекс" уже составил, а Glovo явно намерен составить реальную конкуренцию местным курьерским службам со сложившимся штатом велосипедистов, пеших доставщиков и водителей авто. В перспективе это чревато ростом конкуренции и, как следствие, падением доходов у курьеров. Впрочем, насколько серьезна такая опасность?

Трудятся курьерами, как и ранее, в основном либо те, кому нужна подработка, либо люди, решившие посвятить этому занятию весь рабочий день. Летом минские студенты-велосипедисты, сотрудничавшие с одной из модных служб доставки еды, зарабатывали в среднем от 50 до 70 белорусских рублей в день (чуть больше 2000 российских). Для максималистов, может, не так много, к тому же чаевые клиенты пока дают неохотно - это отмечают подавляющее большинство курьеров. С другой стороны, заработок неплохой с учетом того, что курьеру-велосипедисту или тем более пешеходу никакой квалификации не надо. А вот водитель-экспедитор популярного в стране онлайн-супермаркета в октябре на казенном автомобиле заработал 3900 белорусских рублей (около 114 тысяч российских). Но это уже на постоянной основе и в штате серьезной организации. Как говорится, почувствуйте разницу.

Согласно исследованию белорусского рынка экспресс-доставки и курьерских служб, проведенному в мае компанией Logconsult, данная сфера высококонкурентная. Экспресс-доставка как услуга не может похвастаться высокой маржинальностью. "Как показала практика, высокая конкуренция подталкивает операторов бороться за клиента путем дифференцирования тарифов, а иногда и демпинга, что нередко приводит к банкротству", - говорится в документе. Тем не менее сегодня рынок экспресс-доставки и курьерских служб многие игроки оценивают как растущий. Главными критериями выбора оператора остаются стоимость, скорость доставки и уровень сервиса. По прогнозам экспертов, количество приложений (агрегаторов), используя которые можно заказать доставку, вызвать грузовой автомобиль, пешего курьера и т.д., будет в 2021 году расти, как и спрос на такие услуги.

Участники рынка, несмотря на возрастающую конкуренцию, пытаются выработать общие правила игры. В октябре в Минске прошла уже третья бизнес-встреча основных игроков рынка курьерской доставки и экспресс-перевозок сборных грузов, а также представителей ретейла и электронной торговли. Одними из главных тем стали тренды развития данного сегмента услуг, построение оптимальной схемы доставки и совершенствование системы интернет-платежей. Все это пока вселяет в потребителей надежду, что полюбившиеся сервисы в обозримой перспективе будут работать не только бесперебойно, но и с учетом пожеланий клиентов.