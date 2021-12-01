Покупателей загородной недвижимости защитят от недобросовестных строителей

Защитить покупателей домов от потери денег и упорядочить использование общего имущества в коттеджных поселках предлагает минстрой. Ведомство разработало законопроект о малоэтажном строительстве.

Все больше жителей городов свыкаются с той мыслью, что нормальное семейное жилье не может быть меньше 80-120 квадратных метров. Фото: Photoxpress

Предполагается, во-первых, ввести обязательное использование счетов эскроу при строительстве загородных поселков. Аналогичный порядок действует сейчас при строительстве многоэтажных жилых зданий. Покупатель индивидуального дома в таком поселке заплатит деньги за строительство дома, но застройщик получит их только после завершения строительства. Причем, судя по тексту законопроекта, после завершения не конкретного дома, а всего поселка. Если же застройщик по каким-то причинам забросит поселок (а только в Подмосковье несколько сотен недостроенных поселков), то и деньги он не получит. Средства вернутся покупателям.

"Вместе с тем законопроект не исключает возможность ведения индивидуального жилищного строительства без применения механизма эскроу-счетов", - подчеркивает минстрой. Кроме того, законопроект должен отрегулировать использование общего имущества в малоэтажных поселках. Сейчас жители поселков иногда сталкиваются с тем, что застройщик передает территорию аффилированной управляющей организации. А она устанавливает завышенные тарифы на обслуживание детских и спортивных площадок, очистку территории, пользование тепловыми пунктами и другими хозпостройками, отмечал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Законопроектом же устанавливается, что застройщик может строить общее имущество, только если позже оно будет передано в общую долевую собственность жителей или же безвозмездно передано в государственную или муниципальную собственность. Общей собственностью станут инженерная, транспортная инфраструктура, предназначенная для обслуживания этого жилого комплекса. Это могут быть котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, элементы благоустройства. При этом собственники индивидуальных жилых домов обязаны будут содержать это имущество - пропорционально доле земли, находящейся в их собственности. Пока есть сильное расслоение в качестве инфраструктуры поселков, говорит владелец компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский. Теперь у собственника сразу будет понимание, что, покупая жилье в поселке определенного уровня, он должен надлежащим образом участвовать в его содержании.

Общая долевая собственность может снять и конфликты между соседями. Сейчас сами застройщики зачастую вынуждены создавать "правила добрососедства", отмечала директор департамента маркетинга семейства компаний KASKAD Family Екатерина Коган: "Без этих норм и правил жизнь в комплексе становится борьбой за власть, где соседи занимают территорию друг друга, а на территории общего пользования размещают пристройки и навесы".

23 миллиона семей хотят сменить свою квартиру на дом

Принятие законопроекта должно способствовать росту объемов ежегодного ввода таких домов до 50 млн кв. м к 2030 году, как установлено в нацпроекте "Жилье и городская среда".

Сейчас из почти 62 млн семей только 30% живут в индивидуальном доме, показал совместный опрос ВЦИОМ и ДОМ.РФ. При этом более 23 млн семей хотели бы переехать из квартиры в свой дом. Описывая идеальный дом, большинство представляет его как кирпичное двухэтажное здание площадью в 80-120 кв. м. В доме должно быть не менее четырех комнат. Рядом должны быть остановки общественного транспорта, социальные, торговые объекты, а также детские площадки и зоны отдыха. Кроме того, дорога до работы должна занимать не более получаса.

Недавно программа льготной ипотеки с господдержкой была расширена на частные дома. Купить свой дом можно, как и квартиру, по ставке до 7%. Предельный размер кредитов ограничен 3 млн рублей для всех регионов.

Кроме того, летом минстроем и ДОМ.РФ был проведен конкурс типовых проектов индивидуальных домов. Документацию выложат в открытом доступе. Банкам будет гораздо проще оценить качество и сроки строительства домов, проектированием которых занимались профессионалы, особенно если строить их будут проверенные подрядчики. Предполагается, что кредитовать строительство по таким проектам банки станут гораздо охотнее.