Поставки российского вертолета Ка-62 начнутся в 2022 году

Новейший гражданский вертолет Ка-62 получит сертификат, его серийное производство начнется в ближайшее время. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Новейший гражданский вертолет Ка-62 получил сертификат. Это позволяет начать серийные поставки машины российским заказчикам", - заявил глава министерства.

Программа летных испытаний вертолета началась в 2017 году. В ней принимали участие три опытных образца. Общий налет составил около 700 часов.

Ка-62 - многоцелевой вертолет, спроектированный с применением последних мировых достижений авиационной промышленности, он отвечает российским и международным нормам летной годности, стандартам надежности и безопасности выполнения грузовых и пассажирских перевозок.