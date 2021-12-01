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Текст:   Владислав Куликов 
20:20 01.12.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 274(8625)

Правоохранители стали выявлять родителей, не выделивших в квартирах доли детям

В службе судебных приставов появилась новая категория дел: в ведомство на исполнение стали поступать судебные решения, обязывающие родителей выделять "детскую" долю в квартире. Подобные иски к папам и мамам предъявляют в том случае, если жилье куплено с привлечением средств материнского капитала.

В частности, как рассказали в Федеральной службе судебных приставов, несколько подобных дел было в Брянской области. Активно выявляет таких должников прокуратура.

Фото: Photoxpress
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В одном случае, поскольку папа и мама даже после решения суда не торопились выполнить свой родительских долг, с них был взыскан исполнительский сбор - 5 тысяч рублей.

"Затем судебный пристав направил им требование об исполнении обязанности с предупреждением об административной ответственности за уклонение от исполнения, - рассказывают в ведомстве. - В результате применения мер принудительного исполнения супруги выделили детям доли в квартире".

Напомним, по закону, используя материнский капитал для улучшения жилищных условий, родители обязаны наделить своих детей причитающимися им долями в недвижимости.

Но иногда родители забывают это сделать. Как видим, правоохранительные органы и органы опеки начинают отслеживать данный вопрос. Так что забывчивые родители теперь могут получить напоминание в виде повестки из суда.

"Процедура расчета долей не так проста, как может показаться, - здесь нужно учесть множество нюансов и требований закона, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Ситуация еще больше усложняется, если с момента получения маткапитала до заключения соглашения о выделении долей прошли годы. Так нередко происходит, когда бюджетные средства направляют в счет погашения ипотеки. За это время родители могут успеть развестись, кто-то из детей - вырасти".

Грамотно ответить на непростые правовые вопросы поможет нотариус. Эксперты советуют обращаться к нотариусу и для оформления долей, и в целом при заключении договора о покупке квартиры. Это обезопасит от многих неприятностей, которые возникают при подобных сделках.

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