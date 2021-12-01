Президент Владимир Путин осудил "вакцинный национализм"

Президент принял верительные грамоты у двадцати послов иностранных государств. Владимир Путин призвал все страны объединить усилия в борьбе с глобальными вызовами, среди которых - пандемия, и осудил "вакцинный национализм". Нужно действовать коллективно и коллегиально, считает он. Глава государства также объяснил, какие гарантии безопасности нужны России, и предложил США начать предметные переговоры.

Церемония по традиции прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, правда, в усеченном формате - из-за пандемии. В Кремль пришли дипломаты из Словакии, Вьетнама, Нигерии, Гвинеи, Сомали, Ганы, Австрии, Мавритании, Таджикистана, Мьянмы, Бразилии, Анголы, Италии, Шри-Ланки, Бенина, Эквадора, Панамы, Сальвадора, Испании и Индии. "Когда-нибудь эта зараза должна нас оставить, когда-то мы ее должны победить, и жизнь должна вернуться в нормальное русло", - сказал про коронавирус Владимир Путин, выразив надежду, что послы смогут поездить по России.

"Эффективно противостоять многочисленным вызовам и угрозам можно только совместными усилиями всего международного сообщества", - заявил российский лидер, добавив, что об этом постоянно напоминает ситуация, связанная с пандемией. "Коварная инфекция далеко не побеждена, и справиться с ней в одной отдельно взятой стране, конечно, не получится", - уверен он. Путин произнес новый термин - "вакцинный национализм", который отражает положение дел не только на коммерческом рынке, но и в вопросах содействия нуждающимся странам. Не сложив усилия всех государств, не наладив взаимовыгодное и равноправное сотрудничество, не получится решать сложные глобальные проблемы - добиваться успехов в борьбе с климатическими изменениями, в противодействии терроризму и оргпреступности, в обеспечении устойчивого развития. Президент призвал международных партнеров действовать коллективно и коллегиально, опираясь на центральную роль ООН.

Владимир Путин обеспокоен не только тем, что мировое сообщество не может объединиться для решения важных проблем, но и тем, как ведут себя по отношению к России некоторые партнеры, пытающиеся оказывать санкционное давление и нагнетать напряженность у границ РФ. "Угроза на наших западных рубежах действительно нарастает... Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического Альянса. Для нас это более чем серьезно", - сказал он. Россия принимает адекватные военно-технические меры. "Не мы кому-то угрожаем, и обвинять нас в этом - с учетом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, - как минимум безответственно", - считает президент.

Отечественная дипломатия должна добиваться надежных и долгосрочных гарантий безопасности для России. Об этом Путин уже говорил на расширенной коллегии МИД. "В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России", - пояснил президент и предложил начать предметные переговоры. "Нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства", - подчеркнул он. Например, говорили, что НАТО не будет расширяться на восток, - а сделали наоборот, все озабоченности Москвы в сфере безопасности были проигнорированы, и их продолжают игнорировать, оценил Путин, заметив, что Россия не требует для себя особых условий и понимает, что договоренности должны учитывать и интересы Москвы, и стран Евро-Атлантики. "Спокойная, стабильная ситуация должна быть обеспечена для всех и нужна всем без исключения", - подчеркнул он.

Эффективно противостоять многочисленным вызовам и угрозам можно только совместными усилиями всего международного сообщества

Путин напомнил главный постулат внешней политики России - выстраивание конструктивного взаимодействия, развитие равноправного международного сотрудничества - и попросил послов довести этот сигнал до руководства своих стран. По традиции он сказал несколько слов об отношениях Москвы с каждым из представленных на церемонии государств. В частности, предложил Словакии вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству, выразил надежду на стабилизацию в Гвинее, урегулирование проблем в Мьянме без вмешательства извне, назвал Таджикистан добрым другом и надежным союзником, а Бразилию - одним из важных стратегических партнеров, пригласив президента этой страны приехать с визитом. Также российский лидер анонсировал подписание межправсоглашения о военном сотрудничестве с Бенином и упомянул свой предстоящий визит в Индию на следующей неделе, назвав эту страну одним из авторитетных центров многополярного мира с близкой России внешнеполитической философией и приоритетами.

Тем временем

Большая ежегодная пресс-конференция президента состоится 23 декабря в очном формате в Манеже, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Количество представителей прессы будет ограничено в связи с антиковидными мерами до 500 человек. "Владимир Путин придет к журналистам, они будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства", - сказал Песков.