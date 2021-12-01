Продукты с истекающим сроком годности пытаются отдать нуждающимся

По действующему законодательству общепит, ретейл и производители вынуждены утилизировать пригодные для употребления в пищу продукты с истекающим сроком годности или, например, те, у которых помята упаковка. Отдавать их на благотворительность бизнесу невыгодно: при безвозмездной передаче налоговая нагрузка может составлять до 20% стоимости товара, говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть у "Российской газеты").
Каждый год в России образуется более 17 млн тонн пищевых отходов, более 20% из которых возникает на этапе их реализации и потребления, сказано в исследовании Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
Это около 28% от всего объема отходов, образующихся в стране. Попадая на свалки и мусорные полигоны, отходы выделяют более 2,4 млн тонн метана (сильного парникового агента), аммиак и сероводород, что наносит вред окружающей среде.
Существенная часть таких отходов - это продукты, пригодные для употребления, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Стоимость этих продуктов оценивается экспертами более чем в 1,6 трлн рублей. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в год на одного человека в мире выбрасывают: США - 115 кг, Европа - 95 кг, Россия - 56 кг, Африка и Юго-Восточная Азия - 6-11 кг продуктов питания.
При этом только в нашей стране, по данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума за 2020 год составила 17,8 млн человек. В среднем около трети семейного бюджета уходит на продукты, особенно тяжело с этой статьей расходов приходится малоимущим многодетным семьям.
В прошлом году президент Владимир Путин в числе национальных целей развития страны назвал снижение в два раза уровня бедности, а также объемов отходов, направляемых на полигоны, и объемов выброса опасных загрязняющих веществ. С помощью фудшеринга получится убить сразу двух зайцев: снизить нагрузку на экологию и накормить нуждающихся, убеждены авторы законопроекта. По расчетам Фонда продовольствия "Русь", для этого достаточно будет спасать 10% пригодных для употребления продуктов.
В 2019 году уже были внесены поправки в Налоговый кодекс, которые обнуляли налог на прибыль для благотворительных целей, напоминает президент фонда Юлиа Назарова. Но утилизировать, а не раздавать продукты, все равно было выгоднее, потому что за бесплатную раздачу по-прежнему взимался НДС (до 20% стоимости товара).
До последнего момента на этот счет не удавалось достичь консенсуса с минфином, говорит Назарова. Но в конце октября этого года представители фонда, Госдумы на встрече с замминистра финансов Алексеем Сазановым и представителями из ФНС получили поддержку законопроекта о фудшеринге, утверждает Назарова. Эту информацию подтвердил "РГ" и председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. В минфине на запрос "РГ" не ответили.
Минэкономразвития поддерживает законопроект - ведомство прорабатывало его совместно с комитетом Госдумы, рассказала "РГ" заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова. Она отметила, что еще в прошлом году минэкономразвития инициировало изменения в Налоговый кодекс, которые дают право бизнесу получать налоговый вычет со взносов в благотворительные организации. При этом минэкономразвития предлагает применять эту льготу не только к продуктам питания, но и к товарам первой необходимости - товарам личной гигиены, моющим средствам и т.д., уточнила Илюшникова.
"Предлагаемые изменения существенным образом повлияют на решение задач в области рационального использования ресурсов, высвободят колоссальный ресурс для оказания поддержки нуждающегося населения без привлечения бюджетных средств, окажут влияние на развитие социального волонтерства", - добавляют в минпромторге, который также поддерживает законопроект о фудшеринге.
Изменения в Налоговый кодекс позволят торговым сетям вместо дальнейшей утилизации передавать продукты на благотворительность, при этом не нести дополнительную налоговую нагрузку. А потребителей это поддержит в трудной жизненной ситуации. Поэтому ретейл безусловно поддерживает эти изменения, говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
В законопроекте говорится, что общая стоимость передаваемых на благотворительность продовольственных товаров за налоговый период не должна будет превышать 1% от суммы выручки от реализации товаров. Что это будут за товары, определит правительство. Сейчас эти варианты обсуждаются. Речь идет не только о макаронах, консервах и другой продукции длительного хранения, но и о скоропортящихся продуктах, знает Назарова.
Чтобы исключить возможность нецелевого использования продукции, минэкономразвития предлагает заранее определить круг организаций, которым будут передаваться товары, уточняет Татьяна Илюшникова.
Напрасная трата пищевых продуктов ежегодно обходится экономике Италии и жителям страны в 13 млрд евро. Ежегодно в стране выбрасывается 5 млн тонн еды. Чтобы взять под контроль ситуацию и решить махом сразу несколько проблем, пять лет назад на Апеннинах был принят закон о сокращении объемов выбрасываемой еды. До этого в Италии действовала достаточно сложная процедура пожертвования продуктов бедным категориям населения: любой ресторан, супермаркет или бар должен был заранее объявить о предстоящей раздаче, а также следовать стандартам гигиены и безопасности. Согласно же закону, рестораторы, владельцы торговых точек и фермеры, которые отдают безвозмездно продукты с истекшим сроком годности, освобождены от этой обязанности при дарении подобных продуктов. С недавних пор компании могут просто заполнять раз в месяц упрощенную форму, регистрирующую их пожертвования. Чтобы побудить владельцев ресторанов и торговых сетей не выбрасывать пищу, а отдавать ее нуждающимся, власти ввели гибкую систему уменьшения налога на мусор в зависимости от того, сколько товара продавец отдает на благотворительные цели.
По данным сельхозассоциации Coldiretti, осознанное отношение к продуктам позволило спасти в 2020 году свыше 220 тысяч тонн пищевого мусора.
В Испании разрабатывается закон, который будет регулировать продуктово-мусорную проблему. После его принятия гостиницы, рестораны, агропродовольственные компании и другие коммерческие предприятия должны будут жертвовать на благотворительность ставшие ненужными блюда и продукты питания, а не отправлять их на свалку. Для этого необходимо будет заключить с той или иной некоммерческой организацией соглашение, за исполнением которого станет следить государство. За нарушение предусмотрены штрафы в размере до 150 тысяч евро. Впрочем, не обязательно все отдавать голодающим. Фрукты и овощи также могут быть переработаны в соки, варенье, стать кормом для скота, использоваться для изготовления компоста или выработки биогаза. Все это необходимо для того, чтобы выполнить цели, поставленные ООН, - к 2030 году в два раза сократить в Испании объемы продуктов, отправляющихся на свалку (сейчас речь идет о более чем 1,3 млн тонн в год). Закон также предусматривает, что продукты с истекающим сроком годности, которые магазины еще не отдали на благотворительность, должны стоять на отдельных полках (или обозначены иным образом) и продаваться по более низким ценам. То же самое относится к фруктам и овощам, отвергнутым по эстетическим соображениям - из-за недостаточно красивого вида. Гостиницы и рестораны будут обязаны собрать недоеденные блюда с собой, если клиент того пожелает. Для этого заведения должны иметь запас подходящей многоразовой тары.
В сотрудничестве с ведущими торговыми сетями и производителями продуктов питания организация "Спасем продовольствие Австрии" ежедневно спасает от выбросов в отходы до 25 тонн продовольствия, а затем передает его на кухни для бездомных, на социальные рынки и в другие учреждения. Поддержку получают более 50 тысяч нуждающихся граждан.
Организация проводит работу через свои пункты распространения. Только в Вене их насчитывается несколько десятков. А затем через соцсети сообщает, где и когда можно получить безвозмездно или за совсем небольшие деньги продукты, овощи и фрукты. Учитывается также и экологический аспект. Специалисты проводят тщательный контроль качества спасенных продуктов на кухне в пригороде Вены. Около тонны товара ежедневно оказывается в контейнере для биогаза. Большую помощь оказывают рядовые активисты. Они регистрируются на специальном сайте и получают удостоверения. Затем в свободное от работы время объезжают на велосипедах с контейнерами торговые точки. Из каждой собранной тонны порядка 700 килограммов еды обычно годно для употребления. В Австрии ежегодно в мусор попадает 157 тысяч тонн продуктов питания, которые еще пригодны для употребления или находятся в оригинальной упаковке. В среднем каждый австриец ежегодно выбрасывает 40 килограммов продуктов, которые на самом деле можно было бы съесть.
Подготовили Нива Миракян, Юрий Когалов, Александр Саможнев