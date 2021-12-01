Продукты с истекающим сроком годности пытаются отдать нуждающимся

Законопроект о фудшеринге может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию, рассказал "Российской газете" председатель Комитета по молодежной политике Артем Метелев (один из разработчиков законопроекта). Изменения в Налоговый кодекс освободят ретейл и общепит от уплаты НДС при передаче продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность. Это позволит накормить нуждающихся добротной едой и снизить нагрузку на экологию.

По действующему законодательству общепит, ретейл и производители вынуждены утилизировать пригодные для употребления в пищу продукты с истекающим сроком годности или, например, те, у которых помята упаковка. Отдавать их на благотворительность бизнесу невыгодно: при безвозмездной передаче налоговая нагрузка может составлять до 20% стоимости товара, говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть у "Российской газеты").

Каждый год в России образуется более 17 млн тонн пищевых отходов, более 20% из которых возникает на этапе их реализации и потребления, сказано в исследовании Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Это около 28% от всего объема отходов, образующихся в стране. Попадая на свалки и мусорные полигоны, отходы выделяют более 2,4 млн тонн метана (сильного парникового агента), аммиак и сероводород, что наносит вред окружающей среде.

Существенная часть таких отходов - это продукты, пригодные для употребления, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Стоимость этих продуктов оценивается экспертами более чем в 1,6 трлн рублей. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в год на одного человека в мире выбрасывают: США - 115 кг, Европа - 95 кг, Россия - 56 кг, Африка и Юго-Восточная Азия - 6-11 кг продуктов питания.

При этом только в нашей стране, по данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума за 2020 год составила 17,8 млн человек. В среднем около трети семейного бюджета уходит на продукты, особенно тяжело с этой статьей расходов приходится малоимущим многодетным семьям.

В прошлом году президент Владимир Путин в числе национальных целей развития страны назвал снижение в два раза уровня бедности, а также объемов отходов, направляемых на полигоны, и объемов выброса опасных загрязняющих веществ. С помощью фудшеринга получится убить сразу двух зайцев: снизить нагрузку на экологию и накормить нуждающихся, убеждены авторы законопроекта. По расчетам Фонда продовольствия "Русь", для этого достаточно будет спасать 10% пригодных для употребления продуктов.

За год в России выбрасывается примерно по 56 кг продуктов на человека. Зачастую это добротные продукты, пригодные для употребления

В 2019 году уже были внесены поправки в Налоговый кодекс, которые обнуляли налог на прибыль для благотворительных целей, напоминает президент фонда Юлиа Назарова. Но утилизировать, а не раздавать продукты, все равно было выгоднее, потому что за бесплатную раздачу по-прежнему взимался НДС (до 20% стоимости товара).

До последнего момента на этот счет не удавалось достичь консенсуса с минфином, говорит Назарова. Но в конце октября этого года представители фонда, Госдумы на встрече с замминистра финансов Алексеем Сазановым и представителями из ФНС получили поддержку законопроекта о фудшеринге, утверждает Назарова. Эту информацию подтвердил "РГ" и председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. В минфине на запрос "РГ" не ответили.

Минэкономразвития поддерживает законопроект - ведомство прорабатывало его совместно с комитетом Госдумы, рассказала "РГ" заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова. Она отметила, что еще в прошлом году минэкономразвития инициировало изменения в Налоговый кодекс, которые дают право бизнесу получать налоговый вычет со взносов в благотворительные организации. При этом минэкономразвития предлагает применять эту льготу не только к продуктам питания, но и к товарам первой необходимости - товарам личной гигиены, моющим средствам и т.д., уточнила Илюшникова.

"Предлагаемые изменения существенным образом повлияют на решение задач в области рационального использования ресурсов, высвободят колоссальный ресурс для оказания поддержки нуждающегося населения без привлечения бюджетных средств, окажут влияние на развитие социального волонтерства", - добавляют в минпромторге, который также поддерживает законопроект о фудшеринге.

Изменения в Налоговый кодекс позволят торговым сетям вместо дальнейшей утилизации передавать продукты на благотворительность, при этом не нести дополнительную налоговую нагрузку. А потребителей это поддержит в трудной жизненной ситуации. Поэтому ретейл безусловно поддерживает эти изменения, говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

В законопроекте говорится, что общая стоимость передаваемых на благотворительность продовольственных товаров за налоговый период не должна будет превышать 1% от суммы выручки от реализации товаров. Что это будут за товары, определит правительство. Сейчас эти варианты обсуждаются. Речь идет не только о макаронах, консервах и другой продукции длительного хранения, но и о скоропортящихся продуктах, знает Назарова.

Чтобы исключить возможность нецелевого использования продукции, минэкономразвития предлагает заранее определить круг организаций, которым будут передаваться товары, уточняет Татьяна Илюшникова.

А как у них?

Напрасная трата пищевых продуктов ежегодно обходится экономике Италии и жителям страны в 13 млрд евро. Ежегодно в стране выбрасывается 5 млн тонн еды. Чтобы взять под контроль ситуацию и решить махом сразу несколько проблем, пять лет назад на Апеннинах был принят закон о сокращении объемов выбрасываемой еды. До этого в Италии действовала достаточно сложная процедура пожертвования продуктов бедным категориям населения: любой ресторан, супермаркет или бар должен был заранее объявить о предстоящей раздаче, а также следовать стандартам гигиены и безопасности. Согласно же закону, рестораторы, владельцы торговых точек и фермеры, которые отдают безвозмездно продукты с истекшим сроком годности, освобождены от этой обязанности при дарении подобных продуктов. С недавних пор компании могут просто заполнять раз в месяц упрощенную форму, регистрирующую их пожертвования. Чтобы побудить владельцев ресторанов и торговых сетей не выбрасывать пищу, а отдавать ее нуждающимся, власти ввели гибкую систему уменьшения налога на мусор в зависимости от того, сколько товара продавец отдает на благотворительные цели.

По данным сельхозассоциации Coldiretti, осознанное отношение к продуктам позволило спасти в 2020 году свыше 220 тысяч тонн пищевого мусора.

В Испании разрабатывается закон, который будет регулировать продуктово-мусорную проблему. После его принятия гостиницы, рестораны, агропродовольственные компании и другие коммерческие предприятия должны будут жертвовать на благотворительность ставшие ненужными блюда и продукты питания, а не отправлять их на свалку. Для этого необходимо будет заключить с той или иной некоммерческой организацией соглашение, за исполнением которого станет следить государство. За нарушение предусмотрены штрафы в размере до 150 тысяч евро. Впрочем, не обязательно все отдавать голодающим. Фрукты и овощи также могут быть переработаны в соки, варенье, стать кормом для скота, использоваться для изготовления компоста или выработки биогаза. Все это необходимо для того, чтобы выполнить цели, поставленные ООН, - к 2030 году в два раза сократить в Испании объемы продуктов, отправляющихся на свалку (сейчас речь идет о более чем 1,3 млн тонн в год). Закон также предусматривает, что продукты с истекающим сроком годности, которые магазины еще не отдали на благотворительность, должны стоять на отдельных полках (или обозначены иным образом) и продаваться по более низким ценам. То же самое относится к фруктам и овощам, отвергнутым по эстетическим соображениям - из-за недостаточно красивого вида. Гостиницы и рестораны будут обязаны собрать недоеденные блюда с собой, если клиент того пожелает. Для этого заведения должны иметь запас подходящей многоразовой тары.

В сотрудничестве с ведущими торговыми сетями и производителями продуктов питания организация "Спасем продовольствие Австрии" ежедневно спасает от выбросов в отходы до 25 тонн продовольствия, а затем передает его на кухни для бездомных, на социальные рынки и в другие учреждения. Поддержку получают более 50 тысяч нуждающихся граждан.

Организация проводит работу через свои пункты распространения. Только в Вене их насчитывается несколько десятков. А затем через соцсети сообщает, где и когда можно получить безвозмездно или за совсем небольшие деньги продукты, овощи и фрукты. Учитывается также и экологический аспект. Специалисты проводят тщательный контроль качества спасенных продуктов на кухне в пригороде Вены. Около тонны товара ежедневно оказывается в контейнере для биогаза. Большую помощь оказывают рядовые активисты. Они регистрируются на специальном сайте и получают удостоверения. Затем в свободное от работы время объезжают на велосипедах с контейнерами торговые точки. Из каждой собранной тонны порядка 700 килограммов еды обычно годно для употребления. В Австрии ежегодно в мусор попадает 157 тысяч тонн продуктов питания, которые еще пригодны для употребления или находятся в оригинальной упаковке. В среднем каждый австриец ежегодно выбрасывает 40 килограммов продуктов, которые на самом деле можно было бы съесть.

Подготовили Нива Миракян, Юрий Когалов, Александр Саможнев