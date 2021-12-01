Производители вакцин начали обновлять вакцины с учетом нового штамма

Может ли "омикрон" вытеснить "дельту" и будут ли защищать от него вакцины, сделанные в расчете на старый "уханьский" штамм? Это главная тема дискуссий по поводу нового варианта мутировавшего коронавируса.

Эпидемиологи вновь надеются, что новый вариант, даже если окажется более заразным, будет вызывать менее тяжелое течение заболевания.

Но беда в том, что достигнуть коллективного иммунитета к "дельте" мы не успели из-за низкого уровня вакцинации. А значит, распространение инфекции будет продолжаться, и большинство невакцинированных рано или поздно переболеют. В такой ситуации практически все основные производители вакцин уже сообщили, что начали обновлять свои препараты с учетом нового штамма. В Институте имени Гамалеи говорят, что разработка нового варианта "Спутника V" займет всего 10 дней, но основное время уйдет на узаконивание и масштабирование препарата. Это возможно к концу февраля.