Путин: ЕР наладила прямой диалог с партиями стран Европы, Азии, Африки

Президент России Владимир Путин заявил, что партия "Единая Россия" с первых дней своего существования уделяет большое внимание развитию взаимодействия с зарубежными партнерами.

"Взаимодействие по линии политических партий является весьма значимой составляющей международных отношений. Представители политический организаций различных государств активно участвуют в решении актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в поиске путей противодействия современным угрозам и вызовам", - говорится в приветственном сообщении президента участникам конференции "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение", которая проходит на базе "Единой России.

Путин отметил, что партия смогла наладить прямой диалог с партиями многих стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. "Это в полной мере подтверждает представительный состав участников сегодняшней конференции", - подчеркнул президент и добавил, что надеется на содержательные и конструктивные дискуссии между участниками конференции.