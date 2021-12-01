Путин назвал главный постулат внешней политики России

Выстраивание конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества - основной постулат российской внешней политики, заявил президент на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в Кремле. Он также отметил нарастающую угрозу на западных рубежах России.

Владимир Путин обеспокоен не только тем, что мировое сообщество действует вразнобой и не может объединиться для решения важных проблем, но и тем, как ведут себя по отношению к России некоторые партнеры, которые применяют санкции и нагнетают напряженность у границ РФ. "Угроза на наших западных рубежах действительно нарастает... Достаточно посмотреть, насколько близко к нашим границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического Альянса. Для нас это более чем серьезно", - сказал он.

Россия принимает адекватные военно-технические меры. "Но не мы кому-то угрожаем и обвинять нас в этом с учетом реального положения дел, то есть сваливать, как у нас в народе говорят, с больной головы на здоровую, как минимум, безответственно", - считает президент.