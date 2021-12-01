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01.12.2021 09:29
Рубрика: Власть

Путин обсудил с главой ВТБ гарантии для пенсионеров

Текст: Кира Латухина
О поддержке наименее социально защищенных слоев населения - пенсионеров и детей - говорили на встрече президент России и глава ВТБ. Так, для пенсионеров предлагается бесплатная страховка от всех видов мошенничества.
Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин поинтересовался итогами года. "Результаты хорошие, мы ожидаем в этом году рекордную прибыль, которая должна превысить 300 млрд рублей, - ответил Андрей Костин. - Я считаю, что главная, конечно, причина этого - благоприятная экономическая ситуация в стране, высокие темпы роста, рост доходов и рост прибыли наших клиентов... В целом хорошая, благоприятная ситуация".

Фото: Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
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Вторая причина - очень глубокая цифровая трансформация банка. "Сейчас мы активно включились в реализацию программы помощи предприятиям малого и среднего бизнеса, которая была запущена по вашему указанию с 1 ноября", - также сообщил докладчик. Это позволяет сохранять занятость прежде всего малых и средних предприятий. Почти четверть кредитов по этой программе проходит через Банк ВТБ.

У граждан по-прежнему популярна ипотека, несмотря на тенденцию к повышению ставок. "Мы за 11 месяцев впервые выдали триллион рублей ипотеки, что позволило улучшить жилищные условия где-то 300 тысячам семей", - сказал Костин. Примерно четвертая часть всех ипотечных кредитов - льготные.

Речь зашла о новой стратегии ВТБ. "Мы делаем упор на две основные темы. Первая - это экология, и вторая - это социальное измерение", - сообщил глава банка. "Мы разрабатываем целый ряд социальных продуктов для поддержки прежде всего наименее социально защищенных слоев населения - это пенсионеры, это дети. Например, для пенсионеров мы обеспечиваем бесплатную страховку от всех видов мошенничества, это наиболее уязвимая группа населения", - рассказал он.

"Доверчивые", - заметил Путин. "Мы также выплачиваем определенную добавку при открытии счета, дополнительные средства пенсионерам", - сообщил собеседник. Для детей внедрили дополнительные начисления к школьным платежам от государства и бесплатную страховку от онкологии.

"Со следующего года планируем вместе с Московской биржей торговлю углеродными единицами, это будет новый, но очень перспективный рынок", - рассказал глава ВТБ. И напомнил про посаженные при помощи кликов деревья - их уже четыре миллиона. В 2018 году Путин посадил таким образом свыше тысячи сосен в Иркутской области. Костин проверил: растут хорошо и уже поглощают углекислый газ.

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