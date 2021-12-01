Путин поручил кабмину выделить средства на повышение зарплат бюджетников

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение кабинету министров до 15 июня 2022 года выделить дополнительные средства на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить предоставление в 2022-2024 годах дополнительных объемов межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ и дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной власти на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики с учетом фактического темпа роста в 2021 году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики", - говорится в перечне поручений главы государства.