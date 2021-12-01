Путин предложил США начать переговоры по гарантиям безопасности

На церемонии вручения верительных грамот в Кремле президент РФ Владимир Путин объяснил, какие гарантии безопасности нужны России.

Отечественная дипломатия должна добиваться предоставления РФ надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Об этом Владимир Путин уже говорил, выступая на расширенной коллегии МИД.

"В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории РФ", - пояснил президент и предложил начать предметные переговоры. "Нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя устные обязательства", - заметил он. Например, говорили, что НАТО не будет расширяться на восток - а все было сделано наоборот, российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы и их продолжают игнорировать, продолжил Путин, заметив, что Россия не требует для себя особых условий.

"Спокойная стабильная ситуация должна быть обеспечена для всех и нужна всем без исключения", - подчеркнул президент.