125 лет исполнилось со дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова

1 декабря глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты городской думы Андрей Иванов и Андрей Голубев, первый заместитель городского головы Александр Серяков и председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич возложили цветы к Вечному огню и памятнику прославленному полководцу.

Почтили память Маршала Победы также представители ветеранских организаций и учащиеся калужских школ.

"В Калуге уже стало доброй традицией 1 декабря возлагать цветы к памятнику великому полководцу Георгию Константиновичу Жукову, - прокомментировал Юрий Моисеев. - Сегодня особенный день - 125 лет исполнилось со дня рождения нашего прославленного земляка, и ветераны и молодежь пришли почтить память этого великого человека. Из-за санитарных ограничений нам не удастся широко отпраздновать знаменательную дату, но в образовательных учреждениях и ветеранских организациях сегодня пройдет множество мероприятий, посвященных Маршалу Победы".