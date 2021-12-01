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01.12.2021 15:23

807 владимирцев с начала года переехали из аварийного жилья в новое

Во владимирской области с начала 2021 года 807 человек переехали из аварийных домов в комфортное, благоустроенное жилье.

В регионе в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. В этом году из аварийного жилья общей площадью 22,1 тысячи квадратных метров, расположенного на территории 25 муниципальных образований, планируется переселить 1230 человек. На выполнение программы направлено 899 миллиона рублей, из которых, чтобы ускорить процесс переселения, 538 миллионов перенесены с 2022 года.

Фото: Администрация Владимирской области
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С начала нынешнего года расселено уже 16,1 тысячи кв. м непригодного для проживания жилья, жилищные условия улучшили 807 человек. В декабре из аварийных домов общей площадью шесть тысяч кв. м в благоустроенные квартиры должны переехать еще 423 человека.

Всего по названной программе во Владимирской области запланировано обеспечить новым жильем 6840 человек, расселить 117,15 тысяч кв. м аварийного жилфонда. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" с 2019 года с опережением установленных сроков из непригодного для проживания жилищного фонда общей площадью 54,27 тыс. кв. м переселены 2979 человек.

Владимирская область готова к дальнейшему выполнению программы переселения граждан из аварийного жилья ускоренными темпами и полностью завершить ее до 1 июля 2023 года. Заявка на получение финансовой поддержки на эти цели из средств Фонда ЖКХ будет подана в госкорпорацию в ближайшее время. Завершение этой программы позволит начать расселение жилья, признанного непригодным для проживания до 1 января 2021 года. В области насчитывается 598 таких домов общей площадью 224,3 тыс. кв. м.

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