Цена "квадрата" в новостройках Москвы впервые достигла 300 тысяч рублей

Средняя цена квадратного метра в массовых новостройках Западного административного округа Москвы в октябре достигла рекордных 300 тысяч рублей. Это первый случай, когда средняя стоимость "квадрата" в каком-либо из округов достигала такого значения. Об этом сообщили в компании "Метриум".

"Таким образом, ЗАО стал самым дорогим округом для покупателя новостроек комфорт-класса", - отметили там. Речь, впрочем, идет именно о массовых новостройках комфорт-класса, без учета бизнес-класса и еще более дорогих новостроек. Их меньше, у них другая ценовая категория.

По этой же причине первое место занимает не Центральный округ - там в принципе не так много нового строительства, к тому же редко появляются объекты комфорт-класса. Запад же в свою очередь и раньше был довольно популярным местом для жизни в столице.

"Запад Москвы стал очень активной зоной девелопмента, - объясняет управляющий партнер компании Надежда Коркка. - Здесь застраиваются бывшие промзоны и пустыри. При этом западное направление всегда считалось престижным благодаря удобной дорожной сети, по которой можно быстро добраться до центра и в популярные загородные поселки Подмосковья. Также на Западе много топовых вузов, обширных парков и в целом высоко развитая социальная инфраструктура".

В среднем "квадрат" в массовых новостройках Москвы в октябре стоил 262 тысячи рублей - за месяц цена выросла на 2%, а за последний год - на 32%. Вслед за ЗАО второе место по уровню средних цен занимает Восточный округ (273 тысячи за "квадрат"), а третье место - у Южного округа (267 тысяч).