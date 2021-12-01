"Единая Россия" вручила подарки калужским врачам

1 декабря, в день 20-летия со дня создания партии "Единая Россия" глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Юрий Моисеев вместе с членами местного отделения партии передали врачам калужского городского родильного дома респираторы высокого уровня защиты FFP-3.

"Две недели назад вместе с коллегами мы передали респираторы врачам БСМП, сегодня, в день 20-летия партии "Единая Россия" мы привезли респираторы для сотрудников городского роддома, чтобы помочь им в нелегкой работе, обезопасить врачей и пациентов, - рассказал Юрии Моисеев. - Я от всей души благодарю сотрудников Городского родильного дома, они помогают появиться на свет маленьким калужанам, а порой и спасают жизни мам и малышей".

Глава городского самоуправления также вручил медикам подарки - зарядные устройства для телефонов.