Экс-директора орловской спортшколы обвинили в мошенничестве на 1,4 млн

Бывшего директора спортивной школы олимпийского резерва "Русичи" в Орле будут судить за мошенничество в крупном размере, подлог, злоупотребление служебными полномочиями и мздоимство, сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, обвиняемый в течение четырех лет: с сентября 2016 по август 2020 года, - обкрадывал областное бюджетное учреждение, которым руководил. Для этого он фиктивно сформировал несколько учебных групп по футболу и мини-футболу. Занятия в них не проводились, а положенную тренерам зарплату директор забирал себе. В общей сложности он присвоил более 1,4 миллиона рублей.

В 2017-2019 годах директор получил от тренеров спортшколы 46500 рублей в качестве взяток за покровительство, сохранение нагрузки и зарплаты. В октябре 2018-го мужчина потребовал от школьного врача, принятого на работу по совместительству, 22 тысячи рублей из начисленной зарплаты.

- Имея служебную зависимость от обвиняемого, врач согласилась и передала ему требуемую сумму, что повлекло существенное нарушение ее прав и охраняемых законом интересов государства в виде подрыва авторитета спортшколы, - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Орла для рассмотрения.