Глава Липецкой области призвал ставить приборы учета тепла в домах

Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ. Участниками рабочей встречи, которая состоялась в здании администрации региона, стали руководители областных профильных управлений, служб и ведомств, Центра управления регионом, Госжилинспекции, представители ресурсных организаций, в том числе ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация", а также управляющих компаний, научного сообщества и общественных организаций. Они рассмотрели наиболее актуальные и важные для липчан вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В дальнейшем совет продолжит работу на постоянной основе.

Открывая совещание, Игорь Артамонов отметил, что среди обращений в Единую диспетчерскую службу области тема ЖКХ сейчас занимает первое место.

- Связано это с началом осенне-зимнего периода и начислениями жителям многоквартирных домов за отопление в октябре, - подчеркнул Игорь Артамонов. - Государственная жилищная инспекция Липецкой области проводит проверки, и после работы инспекторов ГЖИ проводится перерасчет по платежам обратившихся липчан в ряде МКД, что, безусловно, является положительным моментом.

В ходе заседания, в частности, говорилось, что в Госжилинспекцию за этот год в целом поступило более 21 тысяча обращений, в том числе 3567 из них касались платы за отопление. Всего проведено более 8,7 тысячи проверок и свыше 1,4 тысячи обследований. На нарушителей наложено около 8,5 миллиона рублей штрафов. Также на заседании обсуждались способы снижения потребления тепловой энергии и, соответственно, платежей за отопление.

- Необходимо продолжать широкую разъяснительную деятельность среди населения по установке приборов учета тепла в многоквартирных домах. Нужно экономить вместе, - считает Игорь Артамонов.

Он также добавил, что в центре внимания органов власти постоянно находится повышение энергоэффективности МКД в Липецкой области.

- Вопросы сокращения платежей в отопительный период очень важны, и мы будем продолжать активно работать с собственниками жилья в этом направлении, - сказал Игорь Артамонов.