Глава самоуправления Калуги провел прием граждан

1 декабря Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Юрий Моисеев провел прием граждан в общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева.

С просьбой о помощи к нему обратился председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич. К 80-летию освобождения Калуги ветеранская организация планирует поздравить открытками калужских ветеранов.

Итогом встречи стало решение, что затраты на изготовление открыток партия возьмет на себя.

"Проводить приемы граждан в день рождения партии "Единая Россия" стало доброй традицией, - отметил Юрий Моисеев. - В этом году мы отпраздновали много знаменательных событий: 650-летие Калуги, 60-летие первого полета в космос. 30 декабря исполнится 80 лет со дня освобождения Калуги, все мы в неоплатном долгу перед нашими ветеранами и постараемся достойно отметить юбилейную дату".