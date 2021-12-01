Изменилась схема подъезда к вокзалам

Новости

Три человека погибли в результате стрельбы в одной из школ Мичигана 02:45
На юге России начались учения с участием более 10 тысяч военных 02:21
Сенатор Пушков дал совет Украине после слов Путина о "красных линиях" 01:53
Эксперты напомнили работодателям о наказании за фальшивые QR-коды 01:30
Москвичей ждёт холодный и снежный декабрь 01:00
Россиянин Иосифов открыл счет голам за "Вильярреал" 00:52
В Швеции новым министром образования назначена женщина-трансгендер 00:23
В Гидрометцентре предупредили об усилении морозов и ураганном ветре 00:19
Названы блюда, которые не рекомендуется есть при воспалении организма 00:10
Жена наркобарона "Коротышки" Гусмана приговорена к 3 годам тюрьмы в США 00:04
Вирусолог сравнил омикрон с "монстром Франкенштейна" 30.11.2021
Вице-премьер Оверчук обсудил сотрудничество с премьером Таджикистана 30.11.2021
ВОЗ призвала пожилых людей воздержаться от международных поездок 30.11.2021
Карпин рассказал подробности встречи с игроками сборной России 30.11.2021
Противник санкций против России набирает популярность во Франции 30.11.2021
СМИ: Власти продлят срок обязательной регистрации корпоративных сим-карт 30.11.2021
Долг злостных неплательщиков за тепло в Москве составил 4,2 млрд рублей 30.11.2021
Инфляция в Евросоюзе побила рекорд 30.11.2021
В Австрии заработает новая служба госбезопасности 30.11.2021
Под Орлом ветер сломал главное дерево страны 30.11.2021
Карпин провел встречу с футболистами сборной России 30.11.2021
Россияне потратили в "черную пятницу" вдвое больше, чем год назад 30.11.2021
В ВОЗ призвали не "наказывать" страны, где выявлен "омикрон"-штамм 30.11.2021
За сутки 22 военнослужащих вылечили от коронавируса 30.11.2021
Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов впервые с 29 августа 30.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 02:33
Рубрика: Экономика

Изменилась схема подъезда к вокзалам

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 272(8623)
У нескольких вокзалов Москвы изменилась схема проезда: теперь там все организовано почти так же, как и в аэропортах. Появились зоны kiss&ride, где можно тормознуть на пять минут бесплатно, чтобы, например, встретить или высадить пассажира. А также обустроены парковочные места для длительной стоянки, но уже за деньги.

Выезд с территорий вокзалов в Москве всегда был проблемой: многие стремились проехать через шлагбаумы за то время, пока действовал бесплатный период. Из-за этого у шлагбаумов нередко возникали заторы, прибывающим пассажирам приходилось в пожарном порядке укладывать вещи в багажник, чтобы уложиться в 15-минутный интервал.

Фото: Photoxpress
Сотни автобусов в Москве изменили маршруты и номера

Сейчас, как сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры столицы, решено вообще отказаться от шлагбаумов у вокзалов. Без них уже можно подъехать к Казанскому, Ленинградскому и Ярославскому вокзалам, а самый новый Восточный работает по такому принципу с самого начала. Недавно к новшеству присоединились Курский и Рижский вокзалы.

"Что-то я не понял, где карточку-то брать? - спрашивает сам у себя водитель BMW Владимир. - Обычно я тут нажимал на кнопку, выдавалась карточка, потом возвращал ее на выезде. А сейчас что?" Владимиру, как и другим автовладельцам, подъезжающим к Курскому вокзалу, невозможно поверить, что шлагбаума здесь теперь просто нет. Можно подъехать прямо ко входу, высадить пассажира, поцеловать на дорожку - и быстро покинуть зону kiss&ride. Не уложился в пять минут? Значит, придется оплачивать парковку. Но - по городским тарифам, а не по суровым "вокзальным", 300 рублей за час. Отдельные бесплатные места - для таксистов.

Вся территория, где раньше были шлагбаумы, свободна, на столбах появились таблички с указанием номера парковочной зоны. Первые полчаса - 50 руб., далее 150 руб. в час. Парковка расположена между вокзалом и ТЦ "Атриум", рассчитана на 94 авто, 11 мест - для инвалидов. Парковка городская, значит, сохраняются и льготы, и бесплатные дни по воскресеньям и во время государственных праздников.

Парковку у вокзалов теперь нужно оплачивать, но по обычным городским тарифам

В то же время у еще одного крупного вокзала Москвы, Павелецкого, обстановка с парковкой значительно осложнилась. Как уже писала "РГ", прямо ко входу в здание подвели трамвайные пути. Для пассажиров общественного транспорта так удобнее. Но, с другой стороны, трамвай "съел" привокзальную парковку с 15-минутным бесплатным ожиданием. Теперь подъехать к терминалу можно только со стороны "Почты России". И вот там, как убедился корреспондент "РГ", начинаются проблемы. Не все автолюбители едут под этот шлагбаум: ведь бесплатного периода там нет, а час стоит 300 рублей. Платные парковки на прилегающих улицах в основном заняты. Поэтому горожане и таксисты предпочитают встречать приезжающих перед шлагбаумом, что нередко приводит к заторам.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Социально значимые сайты будут доступны бесплатно
Сенатор Пушков дал совет Украине после слов Путина о "красных линиях"
На юге России начались учения с участием более 10 тысяч военных
Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов
Роспотребнадзор: Вернувшихся из стран с "омикроном" ждет 14-дневный карантин
Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год
Что будет с рублем в декабре