Изменилась схема подъезда к вокзалам

У нескольких вокзалов Москвы изменилась схема проезда: теперь там все организовано почти так же, как и в аэропортах. Появились зоны kiss&ride, где можно тормознуть на пять минут бесплатно, чтобы, например, встретить или высадить пассажира. А также обустроены парковочные места для длительной стоянки, но уже за деньги.

Выезд с территорий вокзалов в Москве всегда был проблемой: многие стремились проехать через шлагбаумы за то время, пока действовал бесплатный период. Из-за этого у шлагбаумов нередко возникали заторы, прибывающим пассажирам приходилось в пожарном порядке укладывать вещи в багажник, чтобы уложиться в 15-минутный интервал.

Сейчас, как сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры столицы, решено вообще отказаться от шлагбаумов у вокзалов. Без них уже можно подъехать к Казанскому, Ленинградскому и Ярославскому вокзалам, а самый новый Восточный работает по такому принципу с самого начала. Недавно к новшеству присоединились Курский и Рижский вокзалы.

"Что-то я не понял, где карточку-то брать? - спрашивает сам у себя водитель BMW Владимир. - Обычно я тут нажимал на кнопку, выдавалась карточка, потом возвращал ее на выезде. А сейчас что?" Владимиру, как и другим автовладельцам, подъезжающим к Курскому вокзалу, невозможно поверить, что шлагбаума здесь теперь просто нет. Можно подъехать прямо ко входу, высадить пассажира, поцеловать на дорожку - и быстро покинуть зону kiss&ride. Не уложился в пять минут? Значит, придется оплачивать парковку. Но - по городским тарифам, а не по суровым "вокзальным", 300 рублей за час. Отдельные бесплатные места - для таксистов.

Вся территория, где раньше были шлагбаумы, свободна, на столбах появились таблички с указанием номера парковочной зоны. Первые полчаса - 50 руб., далее 150 руб. в час. Парковка расположена между вокзалом и ТЦ "Атриум", рассчитана на 94 авто, 11 мест - для инвалидов. Парковка городская, значит, сохраняются и льготы, и бесплатные дни по воскресеньям и во время государственных праздников.

Парковку у вокзалов теперь нужно оплачивать, но по обычным городским тарифам

В то же время у еще одного крупного вокзала Москвы, Павелецкого, обстановка с парковкой значительно осложнилась. Как уже писала "РГ", прямо ко входу в здание подвели трамвайные пути. Для пассажиров общественного транспорта так удобнее. Но, с другой стороны, трамвай "съел" привокзальную парковку с 15-минутным бесплатным ожиданием. Теперь подъехать к терминалу можно только со стороны "Почты России". И вот там, как убедился корреспондент "РГ", начинаются проблемы. Не все автолюбители едут под этот шлагбаум: ведь бесплатного периода там нет, а час стоит 300 рублей. Платные парковки на прилегающих улицах в основном заняты. Поэтому горожане и таксисты предпочитают встречать приезжающих перед шлагбаумом, что нередко приводит к заторам.