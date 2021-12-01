Как избавиться от старой бытовой техники и другого крупного хлама

Более 1,7 тысячи заявок принял городской сервис "Вывоз ненужных вещей" за первый месяц работы. Чаще всего горожане просят вывезти старые холодильники, стиральные машины и плиты. Вывезено уже более двух тысяч единиц крупногабаритной техники.

Вывозят крупногабаритные отходы совершенно бесплатно. Нужно лишь оформить онлайн-заявку на портале mos.ru в разделе "ЖКХ услуги". В заявке перечислить, что нужно вывезти, откуда, желательный день и время, плюс свой контактный телефон. Как отметил "РГ" сооснователь экоцентра "Сборка" Сергей Тушев, электрохлам - самая быстрорастущая группа отходов у москвичей. "За год более чем на треть вырос приток отработавшей техники, которую приносят для рециклинга в наш экоцентр", - рассказал он.

Электрохлама у людей много, поэтому нужны и дополнительные точки сбора, кому-то приятнее не вызывать службу, а самому донести электрочайник или соковыжималку в пункт приема, заодно и узнать, что с ней произойдет дальше. Словно прислушавшись к этим словам, резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" корпорация Экополис предложила городу организовать сеть пунктов приема отработавшей электротехники. В эту корпорацию сейчас входят три завода, два из которых расположены в столице и занимаются приведением электрохлама во вторсырье, пригодное для дальнейшего использования. В настоящее время основную долю электрохлама заводы получают от крупных компаний - банков, транспортных объединений, офисов. Новый проект поможет вовлечь такие отходы из жилого сектора, москвичи будут меньше выбрасывать их в дворовые контейнеры. Ведь вместе со старым радиоприемником в контейнер может попасть аккумулятор, выделяющий кислоту, лучевые трубки телевизоров загрязняют воздух люминофором, холодильник - фреоном, картриджи принтеров - токсичными тонерами.

Грузчики приедут за техникой после заявки на портале mos.ru

Как рассказала "РГ" директор по маркетингу корпорации Экополис Евгения Якушина, их предприятие обеспечивает полный цикл переработки вторсырья, в том числе и опасных отходов: "Все опасные компоненты отделяются и консервируются. Далее техника измельчается в цепной дробилке, а потом - в промышленном шредере. Полученная смесь проходит многоступенчатую сепарацию. На выходе получаются отдельные фракции, например, черные металлы, корпусные пластики, лом печатных плат. Все это идет в повторное производство".

Пока сообщается о двух точках приема и сортировки, которые планируется организовать в городе: на Остаповском проезде, 6, и на Алтуфьевском шоссе, 35Б. Находятся они в промзонах, вдали от жилья, но с удобными подъездными дорогами. Общая мощность комплекса составит 22,8 тысячи тонн в год.