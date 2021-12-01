Каким будет обновленный стадион "Москвич"

Реконструкция легендарного стадиона "Москвич", которая идет с 2019 года, завершится в начале будущего года. Об этом сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

У этого стадиона в Текстильщиках спортивно-автомобильные корни: его возвели в 1969 году для работников завода АЗЛК. Именно там выпускались народные машины "Москвич". Сейчас арена принадлежит одноименной спортшколе олимпийского резерва. Принимая решение провести комплексную реконструкцию стадиона впервые за 50 лет его существования, мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед строителями задачу создать для него всю инфраструктуру международного уровня. И вот основные работы, как сказал Загрутдинов, практически завершены. Осталось лишь доработать некоторые детали и в первые месяцы следующего года ввести стадион в эксплуатацию.

Площадь обновленного стадиона увеличилась, как убедились журналисты, почти в пять раз. Футбольное поле здесь монтируется сейчас с натуральным покрытием, системой полива и подогревом. Обустраивается и так называемое легкоатлетическое ядро для соревнований по метанию копья и молота, с беговыми дорожками и площадками для прыжков в длину и в высоту с шестом. Трибуны уже готовы - на 4200 зрительских мест. По задумке архитекторов, каждый сектор оформлен в определенном цветовой гамме и символизирует своим внешним видом одно из олимпийских колец.

Комнаты для тренеров и спортсменов, пресс-центр для журналистов и стрелковая галерея, предназначенная для стрельбы из малокалиберного и пневматического оружия, предусмотрены в подтрибунных помещениях.

Условия для занятий спортом сейчас в городе создаются практически во всех районах города. Как рассказал Рафик Загрутдинов, только с начала этого года в городе уже введены в эксплуатацию пять спортивных объектов. В частности, в Южном округе столицы открылся хоккейный каток "Красный маяк", на западе, в Митино, первый в городе комплекс с биатлонным тиром. В будущем году, уточнил Загрутдинов, запланирована сдача еще тринадцати объектов. В их числе помимо "Москвича" ВМХ-велодром на Ангарской улице, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Чертанове Центральном, горный кластер "Воробьевы горы", а также четыре спортивных комплекса, один из которых расположен на территории ТПУ "Некрасовка".

Комплексная реконструкция стадиона проводится впервые за 50 лет его существования. Зато теперь "Москвич" станет ареной международного уровня

Строители рассчитывают в 2022 году закончить и строительство дворца единоборств в "Лужниках", где под одной крышей разместятся центры самбо и бокса. Функционировать будут они независимо друг от друга - у каждого будет свой отдельный вход и парковка. В здании площадью 45 тысяч "квадратов" откроются залы для соревнований, тренировочные площадки, бассейн на шесть дорожек, медико-восстановительный центр, тренажерный зал. За всем происходящим в этом дворце можно будет наблюдать с улицы - это позволит наклонный зеркальный потолок с оптическим эффектом. Такой архитектурный прием, отмечают, по словам Рафика Загрутдинова, в Москве на спортобъекте используется впервые.