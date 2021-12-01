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01.12.2021 13:48
Рубрика: Происшествия

Мошенники похитили у столичных пенсионеров 700 тысяч рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Жертвами негодяев стали шестеро граждан в возрасте от 81 до 89 лет.

В Подмосковье телефонный мошенник обманул пенсионеров на 2 миллиона рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники звонили пожилым жителям столичного района Коньково и представлялись их близкими родственниками или знакомыми. Они сообщали, что им срочно необходимы деньги, и просили одолжить определенную сумму. Поверив звонившим на слово, пенсионеры передавали свои сбережения курьерам, не подозревающим о преступных намерениях аферистов. Разумеется, мошенники исчезали вместе с деньгами. Всего они сумели выманить у пожилых людей 700 тысяч рублей.

Двоих аферистов задержали московские полицейские совместно с коллегами из Татарстана в Казани, где они пытались скрыться. Задержанные взяты под стражу.

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