Мошенники похитили у столичных пенсионеров 700 тысяч рублей

Жертвами негодяев стали шестеро граждан в возрасте от 81 до 89 лет.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники звонили пожилым жителям столичного района Коньково и представлялись их близкими родственниками или знакомыми. Они сообщали, что им срочно необходимы деньги, и просили одолжить определенную сумму. Поверив звонившим на слово, пенсионеры передавали свои сбережения курьерам, не подозревающим о преступных намерениях аферистов. Разумеется, мошенники исчезали вместе с деньгами. Всего они сумели выманить у пожилых людей 700 тысяч рублей.

Двоих аферистов задержали московские полицейские совместно с коллегами из Татарстана в Казани, где они пытались скрыться. Задержанные взяты под стражу.