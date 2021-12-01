Москвичей ждёт холодный и снежный декабрь

Преобладающая температура ночью в декабре в московском регионе ожидается в пределах минус 6-11 градусов, а днём минус 1-6 градусов.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, это в целом будет соответствовать климатической норме. В период похолоданий по ночам возможны 22-градусные морозы. А днём температура составит минус 8-13 градусов.

В то же время ожидается, что погода в декабре будет неустойчивой. Часто будут приходить циклоны с осадками. В результате осадков преимущественно в виде снега выпадет больше нормы. Соответственно ожидается, что установится уже постоянный снежный покров.

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