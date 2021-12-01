Москвичи одобрили благоустройство поймы реки Яузы от Широкой до Енисейской

На "Активном гражданине" москвичи выбрали проект благоустройства поймы реки Яузы на участке от Широкой до Енисейской улицы. Об этом сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Проект благоустройства территории поддержали более 80% участников голосования на платформе "Активный гражданин". 71 процент проголосовавших одобрили ремонт скейт-парка, создание экоплощади с зонами отдыха, гамаками и тематической детской площадкой.

Также на территории поймы оборудуют посты охраны, пункты проката спортивного инвентаря, магазины с напитками и туалеты. Для удобства прогулок сделают променад и кафе. На склоне сделают детские горки, создадут спортивный кластер. Обустроят площадку для выгула и тренировки собак и оборудуют зону для спокойного отдыха с настилами у пруда. Появятся пешеходные маршруты, велодорожки, экотропа, а вдоль берега сделают несколько пирсов.