На МКАД обновляются еще четыре транспортные развязки

Четыре транспортные развязки реконструируются на Московской кольцевой автомагистрали: на пересечении с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, улицами Липецкая, Верхние Поля и Капотня. Откроются они для движения не позже 2024 года. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Проблема у всех этих развязок одна: устаревшие съезды с МКАД клеверного типа, которые не только затрудняют движение, но и просто небезопасны - из-за встречных потоков там часто происходят ДТП. На смену им сейчас строятся направленные съезды, по которым транспорт движется только в одну сторону. Самой первой, по словам главы стройкомплекса, откроется развязка на пересечении Кольцевой с Осташковским шоссе на северо-востоке столицы.

Ее, сказал Бочкарев, строители планируют ввести в строй в 2022 году. Всего здесь будет построено 8,7 километра дорог: два путепровода, две новые двухполосные эстакады. Увеличится число полос и на самом кольце с пяти до восьми, а на улице Осташковской и Осташковском шоссе вместо прежних трех будет по четыре полосы движения в каждую сторону. В результате поездки для жителей районов Северное и Южное Медведково, Бибирево, Лианозово и Лосиноостровский, а также подмосковных Мытищ станут более комфортными.

Восемь новых и реконструированных съездов направленного типа появится и на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе. Здесь работы, по словам Андрея Бочкарева, планируется закончить в начале 2023 года.

А вот строительство развязки Кольцевой автомагистрали с улицей Липецкой и трассой М-4 "Дон", которая ведет в Москву из города Домодедово, продлится еще примерно два с половиной года - до второго квартала 2024 года. Там появится путепровод над железной дорогой коксогазового завода "Москокс" и будет расширена МКАД перед торговым центром "Вегас". Столько же времени нужно подождать и жителям районов Кузьминки, Люблино и Капотня, которые тоже страдают из-за устаревшей развязки на пересечении МКАД. В выходные дни они просто не могут подъехать к развязке из-за пробок на пути к рынку "Садовод" и ТЦ "Мега". Строительство новых эстакад, а также двух пешеходных мостов и тоннеля вызволит их из этого плена.

Напомню, за последние 11 лет на МКАД реконструировано уже 18 развязок. Пропускная способность каждой из них после этого выросла на 20-30 процентов.