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01.12.2021 11:56
Рубрика: Общество

В Тульской области 266 обманутых дольщиков получили долгожданные квартиры

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 273(8624)
Фонд защиты прав граждан передал ключи от квартир 266 участникам долевого строительства Тульской области. В ноябре был достроен дом N 12 одного из проблемных жилищных комплексов в регионе - "1-й Юго-Восточный".

По словам тульского министра строительства Константина Лопухова, всего сейчас достраивают пять домов в ЖК "1-й Юго-Восточный микрорайон" и ЖК "Времена года", своих квартир ждут 756 обманутых дольщиков.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Более 4,1 тысячи дольщиков получат квартиры или компенсации

В начале года компания "Интерстрой" приступила к работам на доме N 12 ЖК "1-й Юго-Восточный". На тот момент степень готовности данной многоэтажки оценивалась на 74 процента. Прежде всего новому подрядчику предстояло произвести монолитные работы, устройство лестничных маршей, укладку кровли и прокладку наружной теплотрассы. К июню это было сделано. Параллельно велись работы по кирпичной кладке наружных стен и внутренних перегородок, электроснабжению, установке окон, вентиляции и узлов ввода тепла и горячего водоснабжения, решались вопросы внутреннего водоотведения и водо-, теплоснабжения. Последние этапы - внутренняя отделка в местах общего пользования и на лестничных клетках, а также благоустройство придомовой территории. Как и обещал подрядчик, дом сдали в ноябре.

Степень готовности еще одного дома ЖК "1-й Юго-Восточный микрорайон" - под номером 23 - в январе на момент захода компании "Интерстрой" составляла 21 процент. К июню монолитные работы были выполнены на 60 процентов плюс началась кирпичная кладка наружных стен и межквартирных перегородок и на цокольном этаже, монтаж лестничных маршей. Тогда же говорилось о плановом сроке сдачи в эксплуатацию в июле 2022 года. На данный момент половина всех необходимых работ выполнена. А сроки завершения сдвинулись на второй квартал следующего года.

В Тульской области еще 756 человек ждут, когда достроят проблемные дома

- Строительная готовность трех домов комплекса "Времена года" превышает 85 процентов, к концу года их обещают сдать в эксплуатацию, - сообщил Константин Лопухов.

Собственники 87 квартир, которые так и не были построены, получили компенсацию. Общий объем выплат - более 137 миллионов рублей.

По информации тульского отделения Банка России, туляки - участники долевого жилищного строительства к началу сентября открыли более четырех тысяч счетов эскроу. На них размещено 11,7 миллиарда рублей. С начала года эта сумма выросла более чем в 2,5 раза. Уже построены и сданы в эксплуатацию 106 квартир, строительным компаниям со счетов эскроу перечислено более миллиарда рублей.

Прямая речь

Юнэсса Васина, управляющая тульским отделением Банка России:

- Сейчас по закону застройщики не могут принимать деньги напрямую от дольщиков. Средства покупатели размещают на специальных счетах, доступ к ним застройщик получает только после того, как дом сдан в эксплуатацию. Так средства участников долевки надежно защищены. Рост популярности ипотечного кредитования благодаря госпрограммам льготной ипотеки повлиял на увеличение числа счетов эскроу.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Восстановление прав обманутых дольщиков

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