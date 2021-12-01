Организаторам концерта L'One грозит штраф до 1 млн рублей

Организаторам концерта рэпера L'One в MUSIC MEDIA DOME грозит штраф до 1 млн рублей. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов. Он рассказал:

"В ходе ежедневных контрольных мероприятий сотрудниками ОАТИ выявлены факты массовых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на площадке MUSIC MEDIA DOME во время проведения концерта исполнителя L'One, на котором присутствовало более 500 человек. Посетителями концерта были грубо нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Организаторы концерта будут вызваны в инспекцию".

За данные нарушения организаторам концерта могут выписать штраф в размере 300 тыс. рублей. Эта сумма увеличится до 1 млн рублей, если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей.