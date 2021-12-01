Петр Бирюков рассказал о наступившей зиме и коллективном иммунитете

Зима пришла в столицу уже не только по календарю, но и метелями. Самое ответственное время для работников жилищно-коммунального хозяйства. Ведь это от них зависит, смогут ли жители столицы вовремя доехать на работу и с работы домой во время снегопадов? Будет ли тепло в квартирах москвичей? А тут еще и Новый год на носу, и хочется, чтобы, несмотря на пандемию коронавируса, праздник все-таки пришел в город - с традиционными елками, светом ярких гирлянд и инсталляциями на улицах и площадях. Кто и как решает все эти проблемы в столице, корреспонденту "РГ" рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Зима пришла в Москву не только по календарю: с метелью, шквалистым ветром и гололедом. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Проверка на дорогах

Декабрь пришел в Москву с проверкой прочности на дорогах - буквально накануне шел и дождь, и снег. Как справляются с ситуацией дорожники?

Петр Бирюков: Коммунальные службы столицы всегда готовы к работе в любую погоду. Заранее все силы у нас были переведены в режим повышенной готовности, организовано информирование жителей о предстоящей непогоде. Задействованы все технические средства оповещения - направлены смс-сообщения, информация транслировалась на городских видеоэкранах. В некоторых районах столицы с 21.00 понедельника выпало до 40% месячной нормы осадков в виде дождя. Ситуация осложнилась еще и резким переходом через ноль в сторону отрицательных значений, снегом и шквалистым ветром, порывы которого достигали 25 метров в секунду.

Наши дорожные службы, которые работают в тесном контакте с синоптиками, смогли заранее, еще до ухудшения погоды, расставить силы и средства и в соответствии с регламентом зимней уборки приступить к комплексу превентивных мер, чтобы не допустить скользкости на дорогах. Было решено с 15.00 начать противогололедную обработку, затем цикл работ повторили в 21.00. Под особым контролем все время оставались подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворы. И как можно было видеть, город ехал, задержек общественного транспорта не произошло.

Техники много подготовлено к зиме?

Петр Бирюков: 10,5 тысячи специализированных снегоуборочных машин. Среди них около 800 единиц роторной техники различной мощности. По новым нормативам, принятым в Москве в прошлом году, она еще с началом снегопада выходит на линию и перебрасывает свежевыпавший снег на газонную часть, там, где это возможно. Весной талые воды уйдут в почву. В случае продолжительных обильных снегопадов у нас достаточно большой парк самосвалов, который мы можем оперативно привлечь при необходимости.

С гололедом боретесь теми же реагентами, что и в предыдущие годы?

Петр Бирюков: Противогололедные материалы, которые используются в столице в течение всего последнего десятилетия, нас вполне устраивают. Они прошли экспертизу, которая доказала их экологическую безопасность.

Если раньше число мигрантов среди работников городского хозяйства ­доходило до 100 тысяч, то сейчас их около 60 тысяч

У всех москвичей дома тепло? Нет жалоб на холодные батареи?

Петр Бирюков: Тепло в квартиры мы начинаем подавать, если в течение пяти дней среднесуточная температура опускается до плюс 8 градусов. В этом сезоне начало осени выдалось холодным и отопление начали включать немного раньше обычного. С 9 сентября по заявкам социальных учреждений - больниц, школ, детсадов, а с 13 сентября и в жилой фонд начали подачу тепла. Все городские системы, как обычно, к 1 сентября были готовы к зимнему периоду. Наши коммунальные и ресурсоснабжающие компании к этому времени получили паспорта готовности от Ростехнадзора и министерства энергетики. Отмечу, что мощности по генерации тепла у нас вдвое больше, чем требуется городу.

Столица не поставляет его Подмосковью?

Петр Бирюков: Некоторые близлежащие районы получают, их немного, но может быть больше - компании готовы продавать. Вот, например, подачу воды за последние три года, после того как мэр города и губернатор области подписали соглашение, мы увеличили на треть. Московскую воду потребляют жители г. Дзержинский, г. Химки, а также жители Люберецкого, Ленинского, Мытищинского, Балашихинского, Красногорского и других близлежащих к столице районов. При этом резерв воды тоже есть, можем подать и больше. То же самое могу сказать и о системе канализования.

А в Новой Москве как ситуация? Когда эти территории к столице присоединили, там часто происходили перебои со светом…

Петр Бирюков: Мы эти вопросы достаточно оперативно решили. Поменяли около тысячи километров воздушных линий на самонесущие изолированные провода, которые не рвутся от малейшей наледи. Заменили около тысячи трансформаторных подстанций. За каждой подстанцией закрепили передвижные дизель-генераторы, которые могут подстраховать систему отопления в случае аварии. А главное - сократили нормативы ликвидации внештатных ситуаций. Если раньше на устранение давалось четыре часа, то сейчас - не более двух часов. Имеются еще и две большие передвижные котельные, способные обеспечить теплом населенные пункты с населением 12-14 тысяч жителей. Так что Новой Москве, как и Москве исторической, никакая зима не страшна.

Сокращаем постепенно мигрантов

Петр Павлович, мэр Москвы Сергей Собянин на прошлой неделе призвал сокращать количество мигрантов в коммунальном хозяйстве города. По-вашему, это реально?

Петр Бирюков: Над поручением Сергея Семеновича работаем уже несколько лет, постепенно сокращая привлечение иностранных граждан. Если раньше число мигрантов среди наших работников доходило до 100 тысяч, то сейчас их около 60 тысяч. Но меньше становится не только мигрантов, уменьшилось в целом количество занятых в отрасли - с 600 тысяч до 450 тысяч человек. Этого удалось достичь в том числе и благодаря применению новых технологий, повышению производительности труда, организации процессов производства работ. Замечу, комплекс городского хозяйства как выполнял свои задачи, так и выполняет, хотя с пандемией коронавируса их стало еще больше.

Коммунальные службы сделали все, чтобы движение на дорогах в непогоду не остановилось. И город ехал

Кто же сейчас обеспечивает городу нормальную комфортную жизнь? Чистит дороги, ремонтирует дома, снабжает их теплом, электричеством?

Петр Бирюков: На наших предприятиях год от года все больше работающих из числа жителей Москвы и Московской области, а также регионов центральной России - Тамбовской, Брянской, Рязанской и других областей. Многие из них работают семейными династиями. Для них организованы достойные социально-бытовые условия, медицинское обслуживание и, конечно же, стабильная заработная плата. Благодаря высокой доле машин и оборудования нам необходим квалифицированный персонал, готовый, если это необходимо, учиться и осваивать новые профессии.

Кто и как помогает им освоить новые специальности?

Петр Бирюков: Практически на каждом предприятии созданы учебные подразделения, они есть у энергетиков, газовиков, дорожников. Например, в ГБУ "Автомобильные дороги" готовят гранитчиков-плиточников, водителей- асфальтоукладчиков и рабочих других профессий. Эта организация отвечает за ремонт дорог во всей Москве, за сезон укладывает несколько десятков миллионов квадратных метров дорожного полотна. Чтобы газ, тепло, вода и электричество безаварийно поступали в жилые дома и социальные объекты, каждый год в городе проводится планово-предупредительный ремонт тысяч километров подземных коммуникаций. А перекопанной земли, траншей почти нет, вы заметили? Замена большей части коммуникаций идет подземным способом: опускается установка в одном месте, протягивается труба и метров через 300 выходит в другом колодце. И так далее. Для ее обслуживания требуется всего три-четыре человека, а не целые бригады людей, как в прежние времена. Новые технологии сейчас применяются практически во всех сферах жилищно-коммунального хозяйства. Они требуют высокой квалификации персонала. Именно поэтому о кадрах надо своевременно заботиться, готовить их и делать все, чтобы они не уходили.

Мигранты, которые, как сказал мэр, остались в основном на уровне "жилищных гэбэушек", работают дворниками?

Петр Бирюков: Не только дворниками, но и слесарями, малярами и так далее. Мы создаем для них все необходимые бытовые условия. Живут они в комфортных городках, обеспечены медицинским обслуживанием.

Недавно вы сообщили: уровень иммунизации среди сотрудников комплекса 96%, из которых 92% привиты и еще 4% переболели. Как вы этого добились? В целом по столице привито пока менее 60 процентов населения. Очень трудно оказалось убедить москвичей в важности оперативной вакцинации для более быстрого создания коллективного иммунитета.

Петр Бирюков: Прежде всего была организована информационная работа. Нужно отметить, что наши сотрудники в большинстве своем очень ответственные и сознательные люди. Все прекрасно понимают, что от слаженной и бесперебойной работы всех систем городского хозяйства зависит благополучие и города, и горожан. Коллеги из комплекса социальной сферы помогли нам организовать вакцинацию так, чтобы никому не пришлось тратить на прививку много времени и стоять в очередях - везде, где было нужно, работали передвижные прививочные пункты и выездные бригады врачей.

А вы сами, Петр Павлович, прививку сделали?

Петр Бирюков: Да, конечно. И ревакцинацию уже прошел. Каждый день достаточно большой круг общения. По-другому нельзя.

Петр Бирюков: На предприятиях ЖКХ в столице год от года все больше работающих из числа жителей Москвы и Подмосковья, а также Тамбовской, Брянской, Рязанской и других областей Центральной России. Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

О мусорной реформе и видах на благоустройство

Приняли ли москвичи раздельный сбор мусора?

Петр Бирюков: Программе раздельного сбора отходов в Москве третий год. Развивается она успешно. Город со своей стороны создал для этого необходимые условия - поставил на каждой площадке синий бак для вторичного сырья, серый - для смешанного мусора. Дальнейшее - заслуга москвичей. Это благодаря их серьезному отношению к вопросу в год старта программы - в 2019-м, было собрано 564 тонны, а в 2020-м - уже 855 тонн мусора, из которого было выделено вторичное сырье. В 2021-м планируем собрать более 1 миллиона тонн. Комплексные пункты переработки отходов выделяют в автоматическом режиме вторсырье и из серых баков. Словом, что можно, уже разделяется, а то, что невозможно разделить, утилизируется.

Что стоит за началом работы регионального оператора?

Петр Бирюков: Лишь то, что с 1 января 2022 года Москва официально присоединяется к мусорной реформе, которая в большинстве регионов страны действует уже два года. В столице в ходе конкурса выбран единый региональный оператор, который будет вести работу, связанную с организацией вывоза отходов.

Как выполняется в Москве программа капитального ремонта жилья, за который москвичи платят с 2014 года?

Петр Бирюков: По проведению капитального ремонта, соблюдения сроков и его качества Москва - ведущий регион в стране. Этим заняты в городе около 1700 организаций, в которых в пиковое время, когда тепло, работают до 30 тысячи человек. В текущем году, как и планировалось, различные виды капитального ремонта проходят в 2,5 тысячи жилых домов, заменены около трех тысяч лифтов в подъездах. Примерно в таких же объемах сформирована программа на 2022 год, сейчас фонд капремонта уже проводит торги среди претендентов на ее выполнение.

Бывают случаи, когда подрядные организации приступают к работам, снимают напольную плитку, демонтируют покрытие стен и потолков, а потом пропадают, что, безусловно, доставляет много неудобств жителям. Как боретесь с такими случаями?

Петр Бирюков: К сожалению, случается и такое. К недобросовестным подрядным организациям применяются штрафные санкции вплоть до расторжения договора, в ряде случаев для них это грозит еще и исключением из реестра допущенных к работам организаций. При этом допуск к участию в торгах по капитальному ремонту они теряют во всех регионах страны. В прошлом году было расторгнуто по этим причинам более 200 договоров. В таких домах после расторжения объявляются новые конкурсные процедуры на завершение работ, при необходимости заключаются специальные договоры для обеспечения работоспособности систем на период торгов.

Продвигается ли вперед программа по модернизации поликлиник постройки 60-х годов прошлого века, которые Москва начала приводить в соответствие с новыми стандартами "Моя поликлиника", разработанными с участием москвичей?

Петр Бирюков: По решению мэра города до 2024 года должны быть капитально отремонтированы порядка 200 городских поликлиник. Это практически половина имеющихся в столице. Работы по их комплексному ремонту мы начали в середине 2020 года. Первыми в капитальный ремонт были взяты 37 поликлиник, в 30 из них уже идет прием пациентов. Сейчас работы ведутся в 48 поликлиниках, до Нового года зайдем примерно еще в 5-7 лечебных учреждений. Работа очень сложная. В зданиях, которые нужно сделать максимально удобными и для медперсонала, и для пациентов, меняется планировка помещений, все инженерные системы, утепляются фасады. Поликлиники, которые вошли в строй после ремонта, москвичам нравятся. Говорят, стали совсем как новые. Недавно завершили комплексный ремонт трех лечебных корпусов Боткинской больницы, еще один остается в работе.

Кто ведет эту реконструкцию? Специально созданные строительные организации?

Петр Бирюков: Нет, это строительные организации, имеющие опыт капитального ремонта медицинских объектов, они в том числе были задействованы в перепрофилировании лечебных учреждений, а также создании временных ковидных госпиталей.

У комплекса городского хозяйства была еще масштабная программа по благоустройству города. Она выполнена?

Петр Бирюков: Да, мы успешно справились с ней. Благоустроили, как и планировали, вылетные магистрали: Ленинский проспект на участке от МКАД до улицы Кравченко и Большие Каменщики - Липецкая улица. Закончили обустройство четырех набережных, одной улицы и пяти переулков на острове Балчуг, а также территории у Киевского вокзала, включая две набережные и бульвар. Благоустроены улица Красная Пресня, Звенигородское шоссе до ТТК и парк Декабрьского восстания. Кроме того, завершены работы по благоустройству двух парковых территорий в пойме реки Чермянки будущего "Парка Яуза". В общей сложности выполнены работы по благоустройству свыше 5000 различных городских объектов.

Есть, наверное, уже и планы на будущий, 2022 год?

Петр Бирюков: Масштаб ожидается примерно такой же. Вошли в новую программу 3500 объектов, где требуется ремонт асфальтового покрытия, среди которых на 800 улицах подошел нормативный срок для этого. Продолжится обустройство Ленинского проспекта, МКАД, Третьего транспортного кольца, парка на реке Яуза и ряда других крупных объектов.

Встаем на коньки и лыжи

Пандемия ограничила передвижение москвичей и по стране, и по миру. Смогут ли жители столицы, оставшись и дома, в Москве, в течение зимы от души покататься на лыжах?

Петр Бирюков: В этом можно не сомневаться. В городе будет оборудовано 376 лыжных трасс, часть из них будет освещена. Будет и новшество - двенадцать трасс с искусственным напылением снега. Протяженностью они в среднем около двух километров, расположены в парках, часть из них около водных объектов. К сезону были смонтированы установки, которые будут напылять снег, что позволит продлить сезон катания и избежать возможные перерывы из-за погодных условий.

Когда же на них можно будет начать кататься?

Петр Бирюков: Как только на улице установится стабильная минусовая температура.

А любителей коньков чем порадуете?

Петр Бирюков: Для них откроем около полутора тысяч катков. Самые первые с искусственным льдом, как, например, самый большой каток в Европе на ВДНХ, уже открылся. Всего катков с искусственным льдом в этом сезоне откроется более 200, хотя еще семь лет тому назад их было меньше двух десятков. Все катки и лыжни оборудованы необходимой инфраструктурой - раздевалками, пунктами проката коньков и лыж, точками общепита, медицинскими комнатами.

В "Парке Яуза" обустройство которого еще продолжается, но москвичи там уже с удовольствием отдыхают, предусмотрены зимние виды отдыха?

Петр Бирюков: Безусловно. Мы благоустроили пока свыше 180 гектаров территории этого огромнейшего парка вдоль берега реки. Разбили там роскошные пешеходные и велосипедные маршруты с освещением. Скоро вдоль них проложим 7 лыжных трасс протяженностью приблизительно 9 километров. А катки с искусственным льдом уже работают, летом, кстати, эти площадки можно будет использовать для игры в мини-футбол.

Петр Павлович, до Нового года остался всего месяц. Когда москвичи и гости города увидят Москву празднично украшенной?

Петр Бирюков: Архитектурно-художественная подсветка переведена в праздничный режим работы еще 1 ноября и будет так работать до 1 апреля, создавая комфорт для горожан. Ведь продолжительность светового дня в наших широтах достаточно небольшая. С 30 декабря на Арбате, Тверской и других центральных улицах и площадях включится праздничная иллюминация. Уже идет монтаж праздничных конструкций, всего город украсят более четырех тысяч крупных инсталляций. Эта работа завершится до 15 декабря.

Украшения новые или горожане их уже видели?

Петр Бирюков: В прошлые годы мы сформировали достаточный запас украшений, сейчас только меняем компоновку, места расположения, и все снова смотрится как новое.

А елки будут?

Петр Бирюков: Какой же Новый год без них? Более тысячи новогодних елей поставим на улицах, площадях, в парках и скверах города.