Под Брянском в ДТП с микроавтобусом погиб человек, двое ранены

В Брянской области на автодороге Брянск-Новозыбков-граница с республикой Беларусь разбился микроавтобус с пассажирами. В аварии один человек погиб, двое пострадали, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло около 7:10 в Унечском районе на 105 километре трассы. Предварительно, 37-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением. В результате Volkswagen Transporter съехал на обочину,врезался в опору ЛЭП и опрокинулся в кювет.

По данным полиции, один пассажир микроавтобуса погиб на месте. Еще двое пассажиров с травмами госпитализированы.

Причина и обстоятельства аварии выясняются.