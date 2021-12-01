Путин посетил Дом культуры "ГЭС-2" перед его открытием

Президент РФ Владимир Путин посетил открывающийся в Москве центр искусства "Дом культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной. Вместе с ним уникальное пространство осмотрели мэр столицы Сергей Собянин и руководитель фонда V-A-C бизнесмен Леонид Михельсон.

Для такого культурного объекта пришлось долго искать место, но здание бывшей городской электростанции подошло идеально, рассказали президенту. Удалось собрать лучшие современные материалы и технологии. Путин посетил выставочные площади, классы просветительских программ, студию звукозаписи и помещения мастерских. Проверяя акустику в одном из залов, он подошел к роялю и нажал несколько клавиш.

Путин также осмотрел выставку исландского художника Рагнара Кьяртанссона "В Москву! В Москву! В Москву!". Еще его заинтересовала инсталляция - одна из работ американского художника, джазового пианиста Джейсона Морана, посвященная залу гостиницы "Савой" в Нью-Йорке.

Президенту рассказали о программе обучения школьников, которые смогут познакомиться здесь с современным искусством. Собянин заметил, что мэрия активно помогает в ее реализации и обеспечивает транспорт для ребят.

Городская электростанция была открыта в 1907 году на Болотной набережной, а фонд V-A-C приобрел здание, которому в 2009-м был присвоен статус памятника культуры, в 2015 году. Оно было отреставрировано по проекту архитектурного бюро Ренцо Пьяно. Теперь здесь разместили кинотеатр, концертный зал, библиотеку, аудитории для публичных мероприятий, студии и резиденции художников, магазины, ресторан и кафе, детскую площадку. На двухуровневой парковке есть даже зарядные станции для электромобилей.

Официальное открытие Дома культуры "ГЭС-2" состоится 4 декабря. Дом культуры открывается сезоном "Санта Барбара. Как не поддаться колонизации?", который продлится до 13 марта 2022 года. Сто дней Рагнар Кьяртанссон с режиссером Асой Хельгой Хьорлейфсдоттир и московской съемочной группой будет переснимать знаменитый сериал на русском языке на "ГЭС-2".