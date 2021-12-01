Рафик Загрутдинов: В районе Бирюлево-Восточное в 2022 году построят детскую поликлинику

В районе Бирюлево-Восточное в 2022 году построят детскую поликлинику. Как рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, строится она на улице Лебедянской, 33. Мощность новой поликлиники - 320 посещений в смену.

"В настоящее время идет возведение надземной части здания, строители приступили к устройству монолита последнего этажа и наружных ограждающих конструкций", - рассказал Рафик Загрутдинов. Он подчеркнул, что лечебное учреждение возводится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник "Московский стандарт +".

Фасады здания выполнят из стеклофибробетона, панели будут двух типов - с рельефом и гладкие. Общее цветовое решение фасадов будет соответствовать стандарту московских поликлиник. Яркий акцент фасадов сделан на входной группе - козырек и стены окрасят в салатовый, также этот цвет использован в небольшом количестве на окнах центрального фасада. Единое стилистическое оформление внутренних помещений коснется стоек регистрации, вывесок, указателей, зон ожидания, кабинетов врачей. Продумана навигация, подача информации, даже цвет - в детских поликлиниках - это радостный салатовый.

На первом этаже расположится травмпункт, а также вестибюль и зона приема анализов. На втором этаже разместятся педиатрическое отделение, кабинеты здорового ребенка и зоны профилактики. Третий этаж предусмотрен для врачей-специалистов, а также кабинетов лучевой и функциональной диагностики. Четвертый - для клинико-диагностической лаборатории и отделения реабилитации. Пятый этаж займут административные помещения.

Для маленьких пациентов на всех этажах, где будут вести прием врачи, оборудуют зоны с игровыми.

Медицинское учреждение оснастят более 700 единицами современного оборудования.

Вход в поликлинику с детьми, имеющими симптомы инфекционных заболеваний, организуется через приемно-смотровой бокс, который оборудован для приема детей-инвалидов на колясках.

"Как ранее отмечал Мэр Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции", - добавил Рафик Загрутдинов.