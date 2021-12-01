С автодилера "Рольф" в пользу государства могут взыскать 12,8 млрд рублей

Химкинский городской суд Московской области рассмотрит гражданский иск Генпрокуратуры о взыскании 12 млрд 850 млн 710 тысяч рублей с крупнейшего в России автодилера "Рольф" и его основателя Сергея Петрова. Ранее Петров и ряд других руководителей компании были заочно арестованы в рамках уголовного дела, поскольку скрылись от следствия за рубежом.

"По исковому заявлению судом были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику АО "Рольф", в пределах суммы исковых требований. АО "Рольф" сформирована сумма денежных средств, достаточная для обеспечения исковых требований", - говорится в сообщении компании.

Также подчеркивается, что компания не согласна с исковыми требованиями и намерена защищать свои интересы в суде. К слову, истцом выступил первый замгенпрокурора РФ. Отмечается, что действует он в "интересах Российской Федерации".

"Мы изучаем основания для предъявления прокуратурой иска. Дилерские центры "Рольф" продолжают работу в штатном режиме", - заключили в пресс-службе автодилера.

Напомним, Сергей Петров в 2019 году попал под уголовное преследование вместе с несколькими топ-менеджерами компании. Им вменяют незаконный вывод за рубеж почти 4 млрд рублей. Следователи усмотрели в действиях бизнесмена "совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов" (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Петров, бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия были заочно арестованы и объявлены в розыск. Директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга Анатолий Кайро по этому делу был помещен под домашний арест, который позже заменили на запрет определенных действий.

По версии следствия, фигуранты дела в 2014 году с неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление на счета подконтрольной кипрской Panabel Limited 4 млрд рублей, полученные от коммерческой деятельности компании. Деньги были выведены, по мнению следователей, "под видом сделки купли-продажи акций компании "Рольф Эстейт" по завышенной стоимости".

В Следственном комитете РФ полагают, что сделка, заключавшаяся в выкупе доли компании "Рольф Эстейт", принадлежащей Panabel Ltd, была фиктивной, а истинная стоимость ценных бумаг не превышала 200 млн руб.

Ни фигуранты дела, ни в компании с версией следствия не согласны. Они утверждают, что оценку стоимости "Рольф Эстейт" проводили независимые аудиторы. Отмечается, что именно компании "Рольф Эстейт" принадлежали все дилерские центры "Рольфа" в Москве, все их земельные участки и недвижимость.

"Рольф" - дилер 20 автомобильных и одного мотобренда, компании принадлежит 59 шоу-румов. Через кипрскую Delance Limited группа принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Сергея Петрова.