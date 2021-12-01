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01.12.2021 04:40
Рубрика: Происшествия

СК закончил расследование дела про осквернение памяти героя войны

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
Во вторник, 30 ноября, столичное подразделение Следственного комитета РФ объявило об окончании расследования уголовного дела, ставшего в одночасье скандальным. Его единственного фигуранта - молодого человека - обвинили в публичном осквернении стенда памяти защитникам Отечества на востоке Москвы.

Все случилось на прошлой неделе: 25 ноября молодой человек в столичном районе Измайлово, как потом напишут следователи, "совершил действия, оскорбляющие память защитников Отечества, унижающие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, - осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу".

Фото: iStock
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Проще говоря, юноша демонстративно справил нужду на стенд с фото героя. Свои действия молодой человек снял на камеру мобильного телефона и разместил в социальной сети.

Зачем он это сделал, нормальному человеку понять практически невозможно.

Гвардии-лейтенант Фролов очень уважаемый человек, защитник страны, награжден орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе "За оборону Москвы".

Тот, кто справил нужду на его портрет, пока вообще ничего из себя не представляет. Известно, что этот молодой человек 19 лет от роду нигде не работает и уже не учится - он был отчислен со 2-го курса столичного вуза. В свободное время, а оно у него после отчисления все свободное, он выпивает и гуляет. Больше о нем сказать нечего.

Оскорбительное видео, снятое этим гражданином, вызвало очень резкую реакцию многих людей. Но больнее всего эта хамская выходка ударила по родным ветерана. Его сын с болью, но очень вежливо прокомментировал выходку юноши. Автор ролика это понял и с перепугу сбежал из столицы. Потом вернулся. Следственный комитет возбудил уголовное дело и в кратчайшие сроки завершил расследование . Молодого человека нашли оперативно и задержали. Его обвинили в совершении преступления по статье 354.1 Уголовного кодекса РФ - "осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично". По ней ему грозит до 5 лет.

Суд, по ходатайству следствия, отправил фигуранта ролика под стражу. Тот поначалу испугался, признал вину и даже извинился. По месту его проживания был проведен обыск.

Как сказала корреспонденту "РГ" представитель СК по Москве Юлия Иванова, столичными следователями "оперативно проведен комплекс необходимых следственных действий, осмотрены и изъяты видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия фигуранта, допрошены свидетели".

Но потом, видимо, после появления у этого гражданина адвоката, тот вспомнил про Конституцию нашей страны, которая дает ему право молчать. И, по последним сообщения СМИ, молодой человек уже отказался от своих признательных показаний.

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