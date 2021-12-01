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01.12.2021 20:20
Рубрика: Власть

Собянин: В Москве открылся новый Дом культуры "ГЭС-2"

Текст: Любовь Проценко

В Москве открылся новый Дом культуры "ГЭС-2", об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге. "По правде сказать, не поворачивается язык называть простым Домом культуры это уникальное сооружение", - предваряя рассказ о новом общественном пространстве в столице, написал глава города.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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По его мнению, реставрация ГЭС-2 стала крупнейшим в мире проектом по приспособлению промышленного объекта под культурное пространство последних лет. Были сохранены исторические металлоконструкции и колонны. Восстановлено историческое пространство - два больших открытых зала внутри.

Под стеклянными сводами ГЭС-2 планируется проводить выставки, кинопоказы, концерты, перформансы и театральные постановки. Обещают отличный звук - акустикой занималась группа международных специалистов с опытом создания звуковой системы Парижской филармонии.

Проекты такого уровня, как реставрация ГЭС-2, очень важны для Москвы. Они наполняют смыслом привычные пространства, открывают новые горизонты для творчества, украшают город.

Напомним, еще до открытия ГЭС-2 заявила о себе скульптурой "Большая глина-4" швейцарского художника Урса Фишера, установленной на время напротив ее площадки. Она разделила москвичей на два лагеря, один из которых воспринял ее как талантливое произведение автора, а другой - категорически не принял. Впрочем, подобным образом эту инсталляцию встретили не только в России.

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